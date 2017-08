Ernæringstest av sjokoladepålegg: Over halvparten får stryk

Saken oppdateres.

Ønsker du noe søtt på brødskiven, kan du velge mellom syltetøy, prim, brunost, nøttepålegg, sjokoladepålegg eller andre søtpålegg som Sunda, Hapå og Banos.

Skal du tenke sunnhet, bør du gå for brunost eller prim beriket med jern. Da får du ikke bare jern, men også jod og andre viktige næringsstoffer.

Mange er dessuten ikke klar over at peanøttsmør er et sunt alternativ. Syltetøy uten altfor mye sukker inneholder vitaminer og antioksidanter, og kan også være greit å spise.

Består nesten bare av sukker

Sjokoladepålegg, Sunda og Banos er derimot noe du ikke bør velge til hverdags – hverken til deg selv eller barna. Disse påleggene består stort sett bare av sukker og fett, og veldig lite andre næringsstoffer.

For aktive barn som spiser sunt ellers, er det selvfølgelig ikke så¨farlig å spise en skive med søtpålegg innimellom. Men, hva skjer når man først har kjøpt en boks med et av disse påleggene? Klarer man å la det stå, og kun bruke det én gang iblant? Neppe ...

Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sett på et utvalg søtpålegg som finnes i de største dagligvarekjedene. For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på hvor mye sukker, mettet fett og protein de inneholder. Vi har latt mettet fett og sukker telle dobbelt ettersom mange får i seg for mye av dette i utgangspunktet. Mye sukker og mettet fett trekker ned, mens protein trekker opp. Vi har trukket for innhold av palmeolje. Ettersom ingen av disse produktene kan sies å være sunne har vi valgt å ikke gi høyere terningkast enn fire. Vi har likevel valgt et såpass høyt terningkast for å vise forskjellen i næringsinnhold mellom disse og testens tapere. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Noen inneholder fremdeles palmeolje

Det har vært mye fokus på palmeolje de siste årene og norske matvareprodusenter har fjernet palmeolje i de fleste av sine matvarer. Dette gjelder også sjokoladepålegg som tidligere inneholdt betydelige mengder palmeolje.

Men det finnes unntak; noen av sjokoladepåleggene som kan kjøpes i norske butikker inneholder fremdeles palmeolje.

Mye sukker i de fleste

Til tross for at mange av søtpåleggene nå inneholder gunstigere fett enn tidligere, er det fremdeles ikke til å komme unna et disse påleggene inneholder store mengder sukker. Det er par unntak blant vinnerne. De inneholder inulin; en type fiber som smaker søtt, eller kunstig sukker.

