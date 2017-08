Fem tips for å unngå morgenstresset

Feiret med norsk flagg - men spansk storavis skrev at Filip Ingebrigtsen er fra et helt annet land

Sommerferien er over - barnehage, skole og jobb står for tur. For barnefamilier kan starten på hverdagen fort bli en hektisk affære, og mange foreldre har opplevd å haste ut av døren med trøtte barn på slep og en brødskive i hånden.

– Det er ofte starten som legger grunnlaget for dagen videre. Derfor tenker jeg det er viktig med en god morgenstund – både for små og store, sier helsesøster og styremedlem i Landsgruppen av helsesøstre, Mary-Line Mikalsen.

Også pedagog og forfatter av boken «Tiden med barn», Inger-Lise Køltzow, mener de første timene er avgjørende for hvordan resten av dagen blir.

– Er man forsinket om morgenen, får man ofte en følelse av å være forsinket hele dagen. Alle har stressende morgener der alt går på tverke, men vi kan med små grep unngå flere av dem, sier hun.

Her er deres tips for å unngå morgenstress:

1. Innfør rutiner

Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgenstund uten stress og konflikter, mener ekspertene.

– For barna skaper det trygghet å vite hva som skal skje og når det skal skje. Gjør man de samme tingene hver dag, blir det forutsigbart for hele familien, sier Mikalsen.

Hun får støtte av Køltzow:

– Særlig for små barn er det lurt å lage faste rutiner slik at de vet hva de har å forholde seg til. De minste har ikke begrep om tid og skjønner ikke hva det betyr å ha det travelt. Vi gjør det lettere for dem ved å gjøre de samme tingene i samme rekkefølge hver morgen.

2. Samarbeid med barna

Mikaelsen mener det kan være lurt å fordele arbeidsoppgaver mellom foreldre og barn, og sier en arbeidsliste på kjøleskapet kan være et god løsning.

– Bli enig om hvem som skal gjøre hva. Har man struktur og en god plan, blir ofte alt lettere, sier hun.

Køltzow mener unger helt ned i toårsalderen kan hjelpe til med gjøremål:

– Barna kan smøre sin egen matpakke rundt frokostbordet sammen med foreldrene. Små barn liker å få muligheten til å hjelpe til, og de blir ofte glade for å få bidra med å rydde av frokostbordet eller sette i oppvaskmaskinen.

3. Legg frem klær og pakk sekken dagen i forveien

Har du opplevd å komme på at ungen har skidag i det du er på vei ut av døra? Med god planlegging slipper du å gå på en smell.

– Skaff deg oversikt over hva som skal skje på skolen gjennom uken. Når er det gym og turdag? Hvilke klær, sko og utstyr trenger barnet for å være med på de ulike aktivitetene?

Legg frem klær og utstyr, og pakk sekken dagen før, foreslår hun.

– Har man større barn, bør de delta aktivt selv, sier Mikaelsen.

4. Beregn nok tid

På morgenen er hvert minutt verdifullt og bare et kvarter kan være avgjørende for hvor stressende morgenen blir.

– Pass på at alle kommer seg opp av sengen så tidlig at dere slipper å få det travelt. Sørg derfor for at barna legger seg i tide og får nok søvn, råder Mikaelsen og fortsetter:

– Det kan være smart å gjøre seg ferdig med eget stell før de minste står opp. På den måten kan du bruke tiden utelukkende på barna og være tilgjengelig for dem når de våkner.

Køltzow anbefaler å gjøre seg klare med barna, men også å kose seg litt før man går hvert til sitt:

– Jeg tror det er lurt å lage en liten luke der man gjør noe hyggelig sammen. Å steke egg, tenne lys eller sitte sammen rundt frokostbordet i fem minutter, kan være nok, sier hun.

5. Unngå skjermbruk

Det kan virke smart å plassere barnet foran TV-en eller med en pad på fanget, mens du får unnagjort matpakker og sminke. Det er likevel ingen god løsning, ifølge ekspertene.

– Hjemme hos oss har jeg pleid å si at vi ikke bruker skjermer på morgenen. Både fordi det er vanskelig å få dem bort derifra, men også fordi det er en tidstyv – og tid har man jo ikke mest av på morgenen, sier Køltzow som selv er firebarnsmor.

Skjermforbudet gjelder også for de voksne, sier hun.

– Det blir for mye å kreve at ungene ikke skal få bruke skjermer hvis vi foreldre sjekker nettaviser og mailer på mobilen.

Mikaelsen er enig:

– Digitale verktøy stjeler både tid og oppmerksomhet. Barn som sitter bak skjerm har ofte vanskelig for å ta imot beskjeder, som igjen kan skape irritasjon og frustrasjon hos de voksne. De mister fokus på det de skal gjøre - nemlig spise frokost, kle på seg og gjøre seg klar, sier hun og fortsetter:

– Også voksnes data- og mobilbruk bruk ødelegger for samspillet og skaper uro. Unngå derfor å sjekke mobilen i løpet av den lille tiden du har sammen med barnet ditt om morgenen.

