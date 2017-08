Fem tips til foreldre ved skolestart

Dette kartet viser en meget god værnyhet for Trøndelag

Hoseth signerte for Kristiansund

Den norske OL-helten slanker vekk syv kilo på få dager. – Dette er ikke noe man anbefaler for folk flest

Bakenga klar for Tromsø

Det er umulig å være uberørt av Per Fugellis siste budskap til oss

Tungt å komme tilbake til hverdagen igjen? Her er rådene som hjelper deg i gang

Ernæringstest av sjokoladepålegg: Over halvparten får stryk

Fem tips for å unngå morgenstresset

Barnepsykolog om trassalderen: – Det er to ting du aldri bør gjøre

Det er umulig å være uberørt av Per Fugellis siste budskap til oss

Saken oppdateres.

Tusenvis av fem- og seksåringer starter i første klasse denne og neste uke.

Vi har tidligere skrevet om hvordan foreldre kan bidra til at skolestarten blir så smidig som mulig for de små håpefulle. Her er noen av tipsene:

1. Snakk positivt om skolen

Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.

– Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte. Det er med på å skape gode forventninger, sier han.

Han mener noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.

– Da ødelegger du relasjonen, og når relasjonen er ødelagt har man et stort problem.

Barnehage- og klasseromsforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Elisabeth Bjørnestad, er enig:

– Snakk positivt om medelever i klassen og deres foreldre. Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen, sier hun og fortsetter:

– Mange barn har dessuten en forestilling om at rektor er en skummel person. Fortell barnet at rektor er en hyggelig mann eller dame. Det samme gjelder de store barna på skolen.

2. Sett av ekstra tid til oppfølging i starten

– Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten. Har du mulighet, kan du gjerne hente litt tidligere enn vanlig. Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet. Det må i så fall avtales med læreren på forhånd, sier Bjørnestad og tilføyer:

– Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen. Noen barn har behov for å fortelle alt, mens andre ikke ønsker å snakke om det i det hele tatt. Begge deler er helt normalt.

3. Skap en god dialog med skolen

Foreldre bør jobbe aktivt for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn, sier ekspertene.

– Har du bekymringer, er det viktig å ta dette opp med læreren så fort som mulig. Ikke vær redd for å stille spørsmål. Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.

Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra.

– Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen – uten å involvere barna.

4. Sørg for nok klær og mat

Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt, kan det ligge viktig informasjon i sekken som du som forelder trenger å vite om. Sjekk derfor sekken til barnet ditt hver dag.

– Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen. Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen, sier Bjørnestad.

5. Bidra til et godt selvbilde

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund, mener det å gi uttrykk for at man er stolt forelder er viktig, uavhengig av hva barnet mestrer.

– Et godt selvbilde er avgjørende for læring i skolefagene, sier han.

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller, er enig:

– Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi. La barna være med å diskutere ting hjemme og mene noe om ting som har betydning for dem.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.