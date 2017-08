Fisk eller skalldyr på grillen? Her er tre oppskrifter du bør teste

En sandwich-hyllest til The summer of love

Fisk og skalldyr smaker himmelsk etter noen minutter på grillen – og det er slett ikke vanskelig å lykkes.

Bruk fisketyper som kveite, laks, steinbit, tunfisk og andre varianter som er «faste i fisken», og som tåler litt hard behandling.

Skjær fiskefileten i serveringsstykker og pensle stykkene med rapsolje før du legger dem på grillen. Da slipper de grillristen lettere. La deretter fisken ligge til den har fått en fin grillskorpe før du snur den.

Skalldyr er også perfekt på grillen, men pass på å bruke høy, direkte varme i kort tid. Husk at skalldyrene ikke kan ligge for lenge på grillen – da blir de fort tørre og kjedelige.

Med eller uten aluminiumsfolie?

Fisketyper som for eksempel laks og kveite kan gjerne grilles på direkte varme på skinnside til den er ferdig. Du kan også bruke steketermometer på fisk hvis du føler deg usikker. Laks skal ha en kjernetemperatur på 55 grader når den er perfekt.

Har du lyst til å grille torskefilet, bør du lage pakker av aluminiumsfolie som du fyller med grønnsaker og fisk før du legger dem på grillen. Det er både enkelt, smakfullt og godt.

Oppskrifter på grillet fisk og skalldyr

Dampede blåskjell med grillet sitron

Oppskrift (4 personer)

2 nett blåskjell

1 dl hvitvin

1 finhakkede urter (basilikum, timian, dill)

1 ss rapsolje

1 ts revet fersk ingefær

1/2 finhakket løk

1 sitron

Best resultat får du hvis du bruker en wok på grillen. Fres ingefær og løk i oljen på høy varme i to minutter. Ha i blåskjellene og fres dem i ett minutt før du har over hvitvinen. Sett lokket på grillen og la det koke til skjellene åpner seg. Del sitronen i to og grill på direkte varme i to-tre minutter. Server blåskjellene og la gjestene presse sitron over selv.

Grillet laksefilet med couscoussalat

Oppskrift (4 personer)

Laksefilet:

800 g laksefilet

2 ss rapsolje

Salt og pepper

Pensle laksefileten med olje og krydre med salt og pepper. Legg laksefileten på direkte varme med skinnsiden ned og grill til laksen har en kjernetemperatur på 55 grader. Dette tar åtte-15 minutter, avhengig av hvor høy varme og hvor tykk laksen er.

Couscous:

3 dl couscous

3 dl vann

1 klype safran

Salt og pepper

2 ss olivenolje

1 granateple

Sitronsaft

Eventuelt grillede grønnsaker

Kok opp vann med safran og ha i couscousen. Hell i olivenolje og smak til med salt, pepper og sitronsaft. Anrett laksen på couscousen og dryss granateplekjerner over. Du kan også velge å tilsette grillede grønnsaker.

Grillede sjøkreps

Oppskrift (4 personer)

1 kg ferske rå sjøkreps

Marinade:

6 ss olivenolje

1/2 ts salt

1/2 ts pepper

2 pressede hvitløksfedd

1 dl soyaolje

1 dl tørr hvitvin

4 ss hakket bladpersille

1/2 økologisk sitron, saften av den

Del krepsen på langsmed en stor kniv og ta ut magesekk og tarm. Knekk klørne og legg krepsen i en langpanne.

Bland sammen ingrediensene til marinaden, og kjør den jevn i en food processor. Fordel marinaden over krepsen, og la den marinere i kjøleskap i minst en time.

Legg sjøkrepsene på grillen med skallet ned. Legg på lokk og grill til krepsekjøttet er hvitt, ca. tre minutter.

Server sjøkreps med sitron og brød eller en grønn salat.

