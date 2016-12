Flere blir pappa i høy alder

Saken oppdateres.

Antall fedre over 60 år i fjor er nesten fem ganger så mange enn i 1995 da 19 menn over 60 år ble fedre, viser tall fra Medisinsk Fødselsregister som P4 har hentet ut.

Tallene viser at det også er en økning i antallet fedre over 50 år. Mens det for 20 år siden var 379 menn over 50 som ble far var det i fjor 853 menn.

– Jeg tror det har med mange forandringer i samfunnet de siste 40–50 årene med at folk holder på lengre med utdannelse, det er mer velstand og folk stifter ikke bo like tidlig som før, sier fagdirektør Per Magnus i Folkehelseinstituttet.

Samtidig understreker han at de eldre fedrene utgjør en liten andel av alle som ble fedre i fjor.

– 93 stykker over 60 år av om lag 60.000 fødsler er ikke mye, sier fagdirektøren, som nok tror at flere av de eldste pappaene er i gang med både kull nummer to og tre.

