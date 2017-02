Fraråder å gi fennikelte til barn

Saken oppdateres.

Fennikelte har av norske fagmiljøer og nettsteder i mange år blitt anbefalt som et behandlingsalternativ til barn med kolikk. Nå fraråder europeiske myndigheter å servere teen til de yngste før man har rådført seg med lege.

– Budskapet er ikke å skremme vettet av folk, men å unngå unødvendig bruk. Ingen kan vise til tall som sier at teen fungerer, sier spesialist i sykehusfarmasi, Tone Westergren.

Lite informasjon om virkningene

Hos RELIS (produsentuavhengig legemiddelinformasjon) får Westergren stadig henvendelser fra foreldre som ønsker å gi barna fennikelte for å roe dem ned.

– Vi har fått en del spørsmål om teen, og flere gir barna ganske store mengder. Da vi begynte å se på dette, oppdaget vi at Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gått ut med råd om at dette bør unngås.

Årsaken er ifølge Westli at det finnes for lite informasjon om virkningene. Derfor støtter de seg på anbefalingen.

Fennikelte Fennikel, Foeniculum vulgare, har en lang tradisjon som urtemedisin, også ved kolikk hos spebarn. Den har også vært en tradisjon for ammende mødre for å fremme melkeproduksjon. Kilde: RELIS

Ingen kan vise til at teen fungerer

– Uheldig i store mengder

– Det er ikke noen dramatiske funn som ligger bak denne advarselen, men man vet at ett av stoffene kan være uheldig i store mengder. Dessuten har ikke fennikelteen noen dokumentert effekt, og for oss var det avgjørende.

Hun legger til:

– Når EMA går ut og advarer på den måten, er det ikke ingen grunn til å forsøke teen heller, med mindre man ikke har andre alternativer.

Legemiddelverket: – Kan være kreftfremkallende

Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

– Årsaken er blant annet at fennikel inneholder et stoff som kan være kreftfremkallende. Dette stoffet kalles estragol. Små barn kan bli utsatt for større mengder i forhold til kroppsvekten enn voksne og kan være mer følsomme for skadelige virkninger av estragol.

Madsen understreker at dette først og fremst er en føre-var holdning, og at det ikke er rapporterte tilfeller av kreft hos barn som skyldes estragol.