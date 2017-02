Alle svenske kvinner skal få bedøvelse etter fødsel

Saken oppdateres.

Ifølge forslaget som er ute på høring og som etter all sannsynlighet blir vedtatt i Sverige, skal alle kvinner som har født få bedøvelse før de undersøkes for skader i underlivet. Det skriver SVT Nyheter.

Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte. Samtidig skal det ta bort smertene som en undersøkelse kan medføre hos nybakte mødre.

– Dette er en enkel rutine som kommer til å gi store effekter, sier overlege ved universitetssykehuset i Linköping, Eva Uustal til SVT Nyheter.

Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.

Ingen planer for det samme på norske sykehus

I Norge er det imidlertid ingen lignende planer.

Helsedirektoratet opplyser at man ikke har de samme nasjonale retningslinjene her til lands og at det derfor er opp til hvert enkelt sykehus hvordan man løser dette.

Har du tips om denne saken? Send oss en epost

Ifølge de nye retningslinjene i Sverige, skal kvinnen bedøves uansett om hun trenger å sys eller ikke. Uustal mener bedøvelsen gir fødselspersonalet bedre forutsetninger for å gjøre en grundigere undersøkelse.

– «Jeg skal bare titte litt», får mange kvinner høre etter fødselen. Det kan oppfattes som veldig ubehagelig uten bedøvelse, forteller overlegen.

Norge hadde lenge høy forekomst av alvorlige fødselsrifter som kan føre til luft- og avføringslekkasje, og ødelagt sexliv. Fremdeles rammes flere hundre kvinner av store skader i underlivet etter fødsel hvert år.

Ifølge Norsk Helseinformatikk , opplever 2,4 prosent av de fødende synlig skade på lukkemuskelen til endetarmen etter fødselen. Tall fra helsenorge.no , viser at det oppsto store fødselsrifter i 1,9 prosent av alle vaginale fødsler i 2014.

– Gjennom å bedøve kommer vi til å finne flere rifter som jo er bra. Da kan vi behandle dem og kvinnen slipper å bekymre seg senere, sier Uustal til den svenske kanalen.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.