Hva gjør du når barnet nekter å smake på ny mat?

Fem spørsmål og svar om hvordan håndtere et barn som ikke vil smake på nye ting

Eksperten: Elisabeth Lind Melbye

Utdanning: PhD, klinisk ernæringsfysiolog

Jobber som: Førsteamanuensis i ernæring og forbrukeratferd ved Universitetet i Stavanger

Har du et barn som bare vil ha pølser, pizza, pasta og pannekaker til middag hver eneste dag? Det er du neppe alene om.

1. Hva gjør du for å få de minste til å smake på ny – og ikke minst sunn mat?

– Stikkordet er gjentagelser. Barnet må eksponeres for ny mat gjentatte ganger. Om det gjelder små barn, bør de få lov til å ta på og undersøke maten før de smaker. Småbarnsforeldre må tåle litt søl, sier Elisabeth Lind Melbye.

Videre råder hun til å starte med små smaksprøver.

– Noen barn godtar en teskje eller en liten bit. For andre fungerer det bedre med en liten smaksprøve ytterst på fingertuppen. Uansett må man være forberedt på at barnet kan trenge opptil 20 smaksprøver før det godtar den nye maten.

2. Hvor langt bør man strekke seg for å innfri barnets ønsker?

– Jeg synes ikke man skal strekke seg for langt. Barnet må ikke få for mange valg, det virker bare forvirrende. Etter hvert som barnet blir eldre, kan det selvsagt få lov til å komme med ønsker. Likevel er det viktig at det er foreldrene som setter rammene.

3. Er det riktig å «tvinge» barna til å spise maten som blir servert?

– Tvang bør unngås. Likevel kan foreldre være myndige og forvente at alle smaker på maten som står på bordet. Hvis det er noe barnet absolutt ikke liker, kan det få lov til å spytte det ut igjen og heller spise seg mett på noe av det andre som står på bordet.

Melbye mener det er foreldrenes ansvar å legge til rette for at barna kan spise sunt og variert.

– Foreldrene bestemmer hva som kjøpes inn, hva som finnes i skuffer og skap i hjemmet og hva som puttes i matboksen.

4. Hvor mye tid og energi skal man legge i å gjøre måltidet innbydende og spennende for barnet?

– Jeg er blant dem som mener at barn bør lære seg å spise maten slik den er. Hvis man stadig må finne på nye ting for å få barnet til å spise, kan det fort bli slitsomt, sier førsteamanuensen.

Hun råder foreldre til å snakke med barnet om maten som serveres.

– Hos små barn kan det noen ganger fungere bra å skape assosiasjoner til dyr eller eventyrfigurer barna kjenner. Man kan si ting som: «I dag skal vi spise sjørøverfisk» eller «kaniner er også veldig glad i gulrøtter».

5. Er det riktig å skryte av barn som spiser opp maten sin?

– Det som er viktig, er å oppmuntre barnet til spise seg passe mett. Hos små barn som ikke kan forsyne seg selv med passe porsjonsstørrelse, kan vi heller ikke forvente at de alltid skal spise opp maten sin.

Melbye understreker at matlysten hos barn, i likhet med voksne, varierer fra dag til dag og på ulike tidspunkter på dagen.

– Om barnet spiser lite til ett måltid, vil det som regel ta det igjen til et annet måltid. Friske barn spiser når de er sultne, enten de er småspiste eller har god appetitt.

Elisabeth Lind Melbye understreker at rådene hun gir her gjelder friske barn med normal utvikling. Barn med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser trenger ofte helt spesiell tilrettelegging.

