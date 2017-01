Hvert år «gir» du og jeg bort 300 millioner til pensjonsselskapene

Saken oppdateres.

Dette visste du kanskje ikke: Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis (se fakta).

Dette visste du kanskje heller ikke: Det kan godt hende du betaler et høyt administrasjonsgebyr til pensjonsselskapet ditt, men med noen tastetrykk kan du slippe hele gebyret.

Onsdag lanseres sammenligningstjenesten «Gebyrsjekken» på Finansportalen.no.

Oversikten viser at mens enkelte selskaper ikke tar administrasjonsgebyr, belaster andre deg med inntil 4,5 prosent i året.

– «Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på» var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011. Nå vil vi gjøre det lettere for forbrukerne rundt ett av de mange kompliserte elementene ved pensjon: De unødvendige administrasjonsgebyrene som tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Forbrukerrådet ønsker at tjenesten skal hjelpe deg med å sjekke hva selskapet du har pensjonen i faktisk tar av gebyrer.

Mener gebyrene er en «melkeku»

– 300 millioner er jo svimlende summer, det er mer enn en TV-aksjon samler inn. Det er verdt å merke seg at en forskjell på bare én prosent i årlige gebyrer kan spise 25 prosent av pensjonen din. For mange forbrukere kan hele avkastningen bli spist opp av administrasjonsgebyret alene, legger Flesland til.

Hun mener det er å på tide at du og jeg bruker vår forbrukermakt og setter en stopper for det hun kaller «gebyrfesten» hos pensjonsselskapene.

Forbrukerne kan nemlig velge å flytte sine pensjonskapitalbevis til selskaper som ikke tar administrasjonsgebyr i det hele tatt. Det er ingen straffegebyrer forbundet ved å skifte og man sparer penger med én gang.

– Vi håper folks aktive valg rundt hvor de samler sine pensjonskapitalbevis bidrar til at selskaper må presse prisene ned. Hvorfor betale flere hundre kroner i gebyr, når du kan betale null? Og én ting er den årlige avgiften, men særlig for unge arbeidstagere vil det utgjøre store summer i et langt perspektiv. Administrasjonsgebyrene er en melkeku, og selskapene får holde på «i det skjulte» slik det er per nå, mener Flesland.

Pensjonsordninger Pensjonsutbetalingen består av alderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv. Tjenestepensjonen fra arbeidsgiver: De fleste ansatte i private bedrifter har innskuddspensjon. Arbeidsgiver betaler et innskudd som er en viss prosent av lønn. Størrelsen på sparebeløpet og avkastningen bestemmer hvor stor pensjonsutbetalingen blir. Du kan velge hvor stor andel som skal spares i aksjer. Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten. Ved starten av 2016 hadde ca. 1,25 millioner privatansatte innskuddspensjon. Les mer om hva de ulike bransjene gir i innskuddspensjon her.

Arbeidsgiver betaler et innskudd som er en viss prosent av lønn. Størrelsen på sparebeløpet og avkastningen bestemmer hvor stor pensjonsutbetalingen blir. Du kan velge hvor stor andel som skal spares i aksjer. Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten. Ved starten av 2016 hadde ca. 1,25 millioner privatansatte innskuddspensjon. Les mer om hva de ulike bransjene gir i innskuddspensjon her. Med ytelsespensjon er arbeidstager sikret en gitt pensjonsytelse ut livet, ofte 66 prosent av sluttlønn. Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen. Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet. Ved starten av 2016 hadde ca. 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon.

er arbeidstager sikret en gitt pensjonsytelse ut livet, ofte 66 prosent av sluttlønn. Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen. Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet. Ved starten av 2016 hadde ca. 190.000 ansatte i private bedrifter ytelsespensjon. Hybridpensjonen er et alternativ til innskudds- og ytelsespensjon. Risikoansvaret deles mellom den ansatte, arbeidsgiveren og forsikringsselskapet. Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber. Den ligner på ytelsespensjon, fordi den utbetales så lenge du lever. Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon. Det kan avtales lønnsgaranti og garanti for avkastningen. Bedriften betaler ekstra for kvinner, fordi de lever lenger. Les mer om hybridpensjonen her.

er et alternativ til innskudds- og ytelsespensjon. Risikoansvaret deles mellom den ansatte, arbeidsgiveren og forsikringsselskapet. Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber. Den ligner på ytelsespensjon, fordi den utbetales så lenge du lever. Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon. Det kan avtales lønnsgaranti og garanti for avkastningen. Bedriften betaler ekstra for kvinner, fordi de lever lenger. Les mer om hybridpensjonen her. For offentlig ansatte gjelder andre pensjonsregler, se fakta lengre ned i saken.

Storebrand: Prisene er konkurransedyktige

Storebrand er ved siden av å være Norges største på pensjon, ett av tre selskaper som krever høyest årlig administrasjonsgebyr for å ha deg som kunde, 463 kroner.

De andre selskapene med lik sats er Sparebank1 og Danica. I andre enden med null kroner i gebyr er KLP og Skagenfondene.

– Storebrands priser er konkurransedyktige i markedet, både når det gjelder innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Vi er ikke billigst, men heller ikke dyrest når det gjelder totalkostnaden hvor også forvaltningsgebyr er medregnet, sier kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem.

Seks spørsmål og svar Hvem har privat tjenestepensjon? Den som er ansatt i en privat bedrift, er omfattet av en av følgende alderspensjonsordninger gjennom sitt nåværende arbeidsforhold (kilde: Finans Norge): Ytelsespensjon (ca. 144.000 personer) Innskuddspensjon (ca. 1.245.000 personer) Hybridpensjon (ca. 1200 personer) Antall ansatte omfattet av de ulike ordningene per utgangen av 2015 i parentes. Hva er pensjonskapitalbevis? Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Det er du som bestemmer hvilket selskap som skal ta vare på pensjonskapitalbevisene dine. Det er store variasjoner i størrelsen på administrasjonsgebyret. Det lønner seg alltid å slå dem sammen. Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer. Har jeg pensjonskapitalbevis? Har du sluttet i en jobb som hadde innskuddspensjon, har du fått pensjonskapitalbevis. Er du usikker på om du har pensjonskapitalbevis, og hvor mye som er spart opp på dette, logg deg på norskpensjon.no. Der får du oversikt over hvilke pensjonskapitalbevis og andre individuelle pensjonsavtaler du har. Du kan logge deg på med Bank ID. Gå deretter til finansportalen.no og ta «Gebyrsjekken». Hva er administrasjonsgebyr? Administrasjonsgebyret er prisen du betaler for å få lov til å være kunde hos et pensjonsselskap. Det finnes pensjonsselskaper som ikke tar administrasjonsgebyrer i det hele tatt, mens andre tar over 450 kroner årlig. Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer. Hvilke valg har jeg som forbruker? Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte. Men du kan selv velge hvilket pensjonsselskap du skal være kunde hos. Hvor mange bør ta Gebyrsjekken? Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene. Ved utgangen av 2015 var det utstedt nesten 1,2 millioner pensjonskapitalbevis, ifølge tall fra Finans Norge. Gjennomsnittlig sparesaldo er ca. 38.000 kroner, men et betydelig antall har saldo på 10.000 kroner eller lavere. I disse tilfellene kan det årlige administrasjonsgebyret utgjøre mer enn 4,5 prosent av sparesaldo. Da bør du bytte selskap, mener Forbrukerrådet. Kilde: Forbrukerrådet, Finans Norge

Storebrand forklarer administrasjonsgebyret med at det koster omtrent like mye å administrere en avtale på flere hundre tusen kroner som en avtale på 10.000 kroner.

– Vi har derfor satt et fast kronebeløp her, men vi reduserer denne prisen for små avtaler, slik at kunden aldri skal betale mer enn to prosent av saldo, sier Sættem.

Han gir Forbrukerrådet honnør for gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg, men mener det er en svakhet at tjenesten totalt domineres av pris, og ikke vurderer kvalitet, det vil si historisk avkastning, fondssammensetning og bærekraftsnivå.

– Forleden sa Idar Kreutzer, leder i Finans Norge, følgende på en pensjonskonferanse: «Å se kun på prisen på et pensjonsprodukt, er like relevant som om Forbrukerrådet skulle si at pris er det viktigste ved valg av vinterdekk!» forteller Sættem.

Ønsker effektiv priskonkurranse

Finans Norge, som representer mer enn 200 finansbedrifter, inkludert pensjonsselskaper, ønsker Finansportalens initiativ velkommen for å kunne bidra til en mest mulig effektiv priskonkurranse.

– Allerede i dag kan den enkelte samle sine pensjonskapitalbevis hos én leverandør, men få gjør det. Derfor har finansnæringen engasjert seg i arbeidet med å realisere én pensjonskonto. Hvis den enkelte får anledning til å samle all innskuddspensjon på sin pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver vil den få en meget god oversikt over sin pensjonssparing, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

– Da legger vi til rette for mer aktive forbrukere og en sunn og god konkurranse mellom leverandørene.

Hovedorganisasjonen håper forbrukermyndighetene sammen med finansnæringen vil bidra til å legge til rette for konkurranse om de 270 milliardene som står i fripoliser.

– Her er det pr. i dag ingen konkurranse på grunn av myndighetsgitte regler, sier Staavi.

Pensjonsreformen Innført i 2011 Folketrygden – «Alleårsoptjening» - alle år i arbeid teller – Frikopling mellom pensjon og avgang fra arbeidslivet – Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon fra 62 år – Levealderjustering - pensjonen deles ut på antall år ditt årskull er ventet å leve Privat sektor – Tjenestepensjonssystemet er tilpasset den nye folketrygden – AFP er gjort om fra en tidligpensjonsordning til et påslag til den nye folketrygden Offentlig sektor – Tjenestepensjonen er i stor grad videreført som en ytelsesbasert bruttoordning – AFP er fortsatt en tidligpensjonsordning Kilde: NAV

Under er en informajsonsvideo fra Finansportalen: Slik er det mulig å få nær fire ganger så høy pensjonsbeholdning.