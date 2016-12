«Hvorfor pratet og oppførte bestefar seg så rart etter julemiddagen?

Gode råd når man skal snakke med barn om alkohol:

Vær konkret

Ta samtalen når det faller seg naturlig. Spør barna om hva de tenker. Hvordan synes du det er når voksne drikker? Ville du våget å si fra hvis du syntes det var ekkelt? Hvordan oppdager du at voksne har drukket? Hva er det voksne gjør når de har drukket som du ikke liker så godt?

2. Unngå korrigeringsrefleksen - nei, men slik var det vel ikke...

Ta barnet på alvor. Ikke døm eller fornekt det barnet føler. Ikke bagatelliser eller avfei det barnet sier. Stiller du spørsmål må du være åpen for at du kan få noen upopulære svar. Og du må være klar for å gjøre noen justeringer. Det er naturlig at vi får lyst til å korrigere barnet, hvis det sier noe vi synes er urettferdig eller galt, slik vi ser det. Da kan det være kjapt og automatisk si: «Nei, men det er vel ikke riktig...». Denne typen responser vil gjøre at barnet føler at det ikke er ok å snakke med deg om dette. Barnet vil veldig fort fange opp at du føler deg irettesatt, og kan da bli fristet til å «pynte» på sannheten, slik at du ikke skal bli sint eller lei deg. Derfor er det svært viktig at du klarer å høre på barnet og på barnets beskrivelse uten noen korrigeringer, dersom du vil at barnet skal fortelle deg åpent om sin opplevelse. Det kan jo fremdeles være slik at du ikke er enig med barnets beskrivelse, men husk at du og barnet ditt sineopplevelser ikke trenger å være helt like. Denne samtalen handler jo om å få tak i barnets perspektiv, og da kan det jo godt hende at verden serforskjellig ut for barnet og for deg.

3.«Hos oss prater vi sammen om det vi opplever»

Tilpass samtalen til barnets alder og utvikling. Husk at barn ofte forstår langt mer enn vi tror. Hvis du snakker med barn om alkohol i «fredstiden» før de er 12 så har du har du større påvirkning når de kommer i utforskningsfasen. Dette betyr ikke at du må leve «asketisk» før, for atdu skal kunne ha «stemmerett» når barnet blir eldre. Det er jo forskjell på å være barn og voksen, men dersom du etablerer en relasjon hvor det er naturlig å snakke om ting, så vil du også etter at barnet er 12 år, kunne dra veksler på at dere har en slik relasjon; «vi to snakker jo om ting her i vår familie» - «vi snakker sammen om ting vi er glad for, ting vi er lei for, og ting vi har opplevd. Fordi vi bryr oss om hverandre». Samtidig er det lov å ha «små hemmeligheter» for hverandre; f.eks. hvem vi er forelsket i... men bare gode hemmeligheter som ikke gjør vondt.

4. Husk at barn er forskere - de forsker på alle typer av sammenhenger - også voksne og alkoholbruk

Vær åpen, interessert og ærlig. Vi voksne vet ikke alt og kan ikke alt. Og det er helt greit. Vær nysgjerrig på barnet ditt sin verden. Hvordan henger ting sammen? Magne Raundalen bruker å si at; «barn er forskere - de forsker på sammenhenger hele tiden». Noen ganger må vi jo korrigere deres forståelse, men det er jo først mulig hvis vi forstår det de forstår. Bruk derfor tid å finne ut hva barnet ditt forstår om alkohol eller andre viktige tema. Hva er alkohol, og hvorfor drikker voksne det?

5. Forklar at alkohol kan være gøy på INNSIDEN, og skremmende på UTSIDEN

Vær varm og velg dine ord med omhu. Vi voksne har et ansvar for at barn ikke ser ned på, er redd for eller vokser opp med en kjølig holdning til de som strever med rus. I en god relasjon er det rom for at både voksne og barn gjør feil, eller dumme ting, uten at vi slutter å være glad i hverandre. Vis at du mener det, gjennom å være raus, åpen og ikke så selvhøytidelig. Du trenger ikke å gi avkall på dine «privilegier» som voksen, selv om du hører på hvordan barna dine vurderer ting.De som ruser seg så mye at det er ubehagelig for dem rundt, har ofte mange vonde følelser inni seg, og for noen av dem er det slik at de bruker rusen som en trøst, fordi «trøstestemmen» inni dem ikke fungerer så godt. Alkohol og andre rusmidler har den litt «dumme» virkningen at vi ikke blir så flink til å se oss selv utenfra. Vi kan få det bedre inni oss, men vi kan bli mye dårligere i å oppdage hvordan andre synes vi er. Derfor kan rusede personer gjøre dumme ting - uten at de mener å være slemme, uhøflige, uoppmerksomme osv. Mange som ruser seg blir veldig lei seg, når de oppdager de dumme tingene de har gjort.

(Kilde: Psykolog Sonja Mellingen)