I dag er det ikke lenger generell båndtvang i Norge. Men 192 kommuner har utvidet påbudet.

I dag, 21. august, opphører regelen om generell båndtvang i Norge. Men bor du i én av landets 192 kommuner som har utvidet båndtvang-regelen, kan det hende du må holde hunden din i bånd en god stund til.

Hundeeierorganisasjonen Norsk Kennel Klub (NKK) har kartlagt kommunenes forskjellige regler for båndtvang og laget et kart som skal gi hundeeiere oversikt. I prosessen med å lage det interaktive kartet – som du kan se nederst i artikkelen – ble NKK overrasket over at så mange kommuner har utvidet båndtvangpåbudet.

– Vi ble sjokkerte over at så mange kommuner har innført egne regler. Det blir nesten umulig for hundeeiere å vite hva slags regler som gjelder i hver enkelt kommune, sier Trine Hage, som er administrerende direktør i Norsk Kennel Klub.

Unødvendig å beskytte mennesker

Mange har kanskje et inntrykk av båndtvang-loven eksisterer for å beskytte mennesker fra hunder, men det er feil (se faktaboks).

– Det generelle båndtvanget er til for å beskytte annet dyreliv i en sårbar periode, påpeker Trine Hage.

Mener kommunene bryter hundeloven

– Alle vi i NKK respekterer båndtvanget som er nødvendig for å beskytte annet dyreliv, men når man innfører båndtvang nesten hele året i en kommune, er det åpenbart at det er for å sikre mennesker. Men det er helt unødvendig. Loven åpner uansett for å gjøre inngrep mot hunder som eventuelt er et problem, og hundeeier skal ha kontroll på hunden sin uansett, den skal ikke være til sjenanse for andre, sier Trine Hage.

NKK mener flere kommuner bryter med loven.

– Vårt bestemte inntrykk er at stadig flere kommuner utvider påbudet, og det mener vi er problematisk opp mot dyrevelferdsloven, som stadfester dyrs behov for naturlig adferd.

I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier: Generell båndtvang (grønt), noe utvidet båndtvang (lys grønt), sterkt utvidet båndtvang (lys rødt) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket (rødt).

Slik forklarer en av «de røde» kommune det utvidede påbudet

Meland kommune i Hordaland er en av kommunene som havner i den sistnevnte kategorien. I den lille kommunen nord for Bergen må hundeeiere de fleste steder holde hunden i bånd hele året. I perioden 15. november til 1. april finnes det enkelte områder der det er tillatt å la hunden løpe fritt.

– Hovedgrunnen til at vi har utvidet påbudet i Meland kommune, er at det er mye husdyr på beite. Vi har noen bønder som driver med villsau, og de sauene går ute hele året. Vi ønsker ikke at det skal oppstå konflikter mellom hunder og dyr på beite, sier Marius Flemmen Knudsen, skog- og miljøkonsulent i Meland kommune.

Senest i fjor hadde kommunen en episode der sau måtte avlives etter en konflikt med en hund.

– Et annet aspekt er at det ikke er alle turgåere som er glade i hunder, og vi ønsker at alle skal kunne gå på tur uten å få dårlige opplevelser, sier Knudsen og legger til at «den lokale forskriften i Meland er vedtatt av kommunestyret og er resultatet av en bredt sammensatt politisk arbeidsgruppe».

