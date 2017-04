Karrièreveileder: – Ikke realiser egne drømmer gjennom barna

Saken oppdateres.

15. april er fristen for å søke på høyere utdanning, og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.

Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for din sønn eller datter nederst i artikkelen.

Foreldre kan være nyttige samtalepartnere når ungdommen skal velge utdanning, men ekspertene råder mødre og fedre til å unngå den belærende tonen.

– Første bud er å ikke realisere egne drømmer gjennom barna. Selv om du er en god advokat, behøver ikke datteren din bli det, sier karrièreveileder og daglig leder ved Manus Motivasjon, Mette Manus.

Still åpne spørsmål

Hun anbefaler foreldre å veilede ungdommen med åpne spørsmål i stedet for sterke meninger.

– Still spørsmål om interesser, ambisjoner og hva slags liv ungdommen selv ønsker. Få han eller hun til å reflektere og bli nysgjerrig i stedet for å tre løsninger nedover hodet på dem.

Leder på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, er enig.

– Det å gi folk kompetanse i å foreta gode valg som de selv skal leve med, er langt bedre enn å forsøke å påvirke i en retning. Lytt i stedet for å ivre etter å gi råd.

Bruk nettverket

Han mener foreldres bekjentskapskrets kan være til stor hjelp for ungdommen.

– Foreldre kan bruke eget nettverk og la barna få treffe noen som har tilsvarende utdanning som de selv vurderer, eller noen som har erfaring gjennom jobb, sier Hellsten.

Vanskelig å vite hva som er fremtidens «sikre jobber»

På grunn av et arbeidsmarked i stadig endring, mener karrièreveilederen at foreldre ikke bør henge seg for mye opp i hva som er såkalte «sikre» og «usikre» jobber.

– Ting endrer seg raskt, og det er ikke enkelt å predikere hva som er sikre jobber om noen år. Jeg tror det er lurt å ta utgangspunkt i hvilken motivasjon og interesse ungdommen har for et fag og samtidig ha et klart og tydelig blikk på hva som tradisjonelt har ventet karrièremessig.

Ulike veier til målet

Og har du en ungdom som sliter med motivasjon eller dårlige karakterer, har karrièreveileder Mette Manus følgende råd å komme med:

– Gjør den unge klar over at det finnes mange veier til målet. Karakterer skal ikke være det som gjør at man mister motet til å gjøre noe man virkelig vil. Man kan ta opp fag eller finne utdanninger som ligner. Hjelp ungdommen med å sette mål og delmål på veien, sier Manus.

Ekspertens forslag

Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå. Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag.

Kjenner du igjen din sønn eller datter i en av dem?

Even

Beskrivelse:

Liker å lage ting

Kreativ/hendig

Karaktersnitt 4

Svar: Produktdesigner. Kunsthåndverker er også et alternativ.

Lisa

Beskrivelse:

Liker å jobbe med tall og tekniske ting

Rolig

Karaktersnitt 6

Svar: En klar ingeniør.

Kristian

Beskrivelse:

Glad i mennesker og dyr

Pedagogisk

Karaktersnitt 3

Svar: Førskolelærer. Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag. Sykepleier er et annet alternativ.

Hanne

Beskrivelse:

Liker å organisere, arrangere og skape struktur

Serviceinnstilt

Karaktersnitt 4

Svar: Markedsføring eller økonomi og administrasjon.

Ali

Beskrivelse:

Liker å fordype seg i ting

Politisk engasjert, opptatt av lover og regler

Karaktersnitt 5

Svar: Jus eller statsvitenskap

Synnøve

Beskrivelse:

Opptatt av trening, helse og friluftsliv

Utadvendt og energisk

Karaktersnitt 3

Svar: Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag. Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.

Magnus

Beskrivelse:

Liker å lage mat

Sosial og omsorgsfull

Karaktersnitt 3

Svar: Vernepleier eller kokk

Marianne

Beskrivelse:

Liker historie, musikk og kultur

Miljøbevisst

Karaktersnitt 5

Svar: Lærer eller prosjektledelse innen kultur

Bjørn

Beskrivelse:

Flink med kommunikasjon (språk, skrive og snakke for seg)

Uredd

Karaktersnitt 4

Svar: Journalist eller kommunikasjons-/PR-rådgiver

Elisabeth

Beskrivelse:

Opptatt av trender, mote og skjønnhet

Rastløs og skolelei

Karaktersnitt 2

Svar: PR/markedsføring/reklame, motekonsulent eller stylist

