Mariann fikk sjokk da hun så hva slags bilder hun hadde delt av barna

Saken oppdateres.

Mange foreldre kjenner titt og ofte på ønsket om å vise frem barna sine, og ved hjelp av sosiale medier har det aldri vært enklere.

På nett og sosiale medier florerer bilder av de minste i alle mulige situasjoner; alt fra hverdagsøyeblikk til ferier og skoleavslutninger dokumenteres og vises for alle som vil se.

Blogger Mariann Johansen (39) fikk sjokk da hun så gjennom hvilke bilder og innlegg hun hadde delt på bloggen sin om sine egne barn, noe hun også tidligere har skrevet om i blant annet Aftenposten.

– Jeg ble overrasket over hvor mye holdningene mine til innhold på Facebook og blogg hadde endret seg siden jeg la det ut. Jeg har alltid følt at jeg har tatt gode vurderinger og vært bevisst på at alt skal være greit for barna mine å se tilbake på. Likevel hadde jeg altså lagt ut bleiebilder, badebilder og bilder av barna mine mens de var syke, både på Facebook og bloggen min, forteller Johansen.

Hva synes du om å dele bilder av barn på nettet? Si din mening nederst i saken.

En del bilder fremstår som krenkende

Datatilsynet advarer sterkt mot å ukritisk dele bilder av mindreårige, og har i forbindelse med «Safer Internett Day» laget en oppdatert veiledning for hvordan voksne bør håndtere bilder av barn (se tips lenger ned i saken).

Målet er å gjøre foreldre bevisst på hvilke bilder de deler av barn på nett.

– En del situasjonsbilder som deles på nett fremstår etter vår mening direkte krenkende for barnet på grunn av deres svært private karakter, eller det er åpenbart at når barna blir eldre vil de kunne finne det ubehagelig og utleverende at andre har sett disse bildene, sier kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, Guro Skåltveit.

Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen, Karoline Tømte, påpeker at barn har rettigheter på linje med voksne, til tross for at bildene som deles som regel er tatt i beste mening.

– Barn har en grunnleggende rett til privatliv, og deres rettigheter reguleres av personopplysningsloven, barneloven, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon. For barn under 15 år er det foreldre som har ansvaret, men barn har økende rett til medbestemmelse fra de er gamle nok til å ha en fornuftig mening om saken, sier Tømte.

Dele eller ikke dele er en problematikk flere kjente bloggere har skrevet om. Den kjente, svenske bloggeren Blondinbella deler ikke bilder av barna slik at man kjenner dem igjen, mens den tidligere friidrettsstjernen Rachel Nordtømme og fotballfrue-blogger Caroline Berg Eriksen , har valgt det motsatte. Debatten tas også opp i barnehager.

Hvis det egentlig bare er bestemor som har interesse av bildet, kan man kanskje sende det direkte til henne fremfor til alle sine 1000 venner på Facebook?

Misliker pekefingeren

Trebarnsfar Martin Grevstad (31) har gjennom den tidligere bloggen «Pappaentiltre» og sosiale medier, delt hundrevis av bilder av barna sine.

Han mener det ikke finnes en fasit på hva som er rett og galt når det kommer til billeddeling av barn, og misliker at ekspertene så entydig fastslår hva som er skadelig for barna.

– Man skal være forsiktig med å sette to streker under svaret her. Det er alltid noen som vil gjøre feil, men jeg har tro på at de fleste foreldre holder seg innenfor det som er ok. Barn har ulik bakgrunn; noen synes et bilde er helt greit, mens andre ikke synes det samme. Man kjenner stort sett sine egne barn best, sier han.

Guro Skåltveit understreker at Datatilsynet har tillit til hver enkelt forelder og er enig med Grevstad om at det ikke finnes en fasit på rett og galt.

– Likevel fortjener ungene å få starte med blanke ark i den digitale verden når de blir eldre, sier hun.

Tips til hva man som voksen bør vurdere før man deler bilder av barn på nett: Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foreldre.

Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foreldre. Type bilde: Tenk over innholdet. Jo mer privat en situasjon er, jo mer bør vi vurdere å holde det nettopp slik – privat. En rettesnor kan være å se for seg om du selv ville vært komfortabel i lignende situasjon. Ta bildet på avstand, og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

Tenk over innholdet. Jo mer privat en situasjon er, jo mer bør vi vurdere å holde det nettopp slik – privat. En rettesnor kan være å se for seg om du selv ville vært komfortabel i lignende situasjon. Ta bildet på avstand, og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre. Mengde: Del færrest mulig bilder.

Del færrest mulig bilder. Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Brukpersonverninnstillinger og lag lukkede grupper.

Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Brukpersonverninnstillinger og lag lukkede grupper. Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.

Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom. Spør alltid barna: Bruk spørsmål som «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret. Ved at barna blir vant til å bli spurt, lærer de også at de selv må spørre andre. Man bør dessuten stille seg selv noen faste spørsmål før man deler: Hvorfor deler jeg dette? Er det mest for min egen del?

Er denne delingen til det beste for barnet?

Kunne jeg heller delt bildet i en lukket gruppe til akkurat de jeg ønsker?

Hva vil barnet selv mene om dette bildet om noen år?

Stoler på egen dømmekraft

Grevstad mener man kommer langt med sunn fornuft og har hittil stolt på egen dømmekraft. Han understreker likevel at også han tar enkelte forholdsregler før han deler bilder av barna sine med resten av verden.

– Ting som er klart støtende eller som kan gå utover barna, holder jeg meg naturligvis unna. Det vil si nakenhet og ting som henger ut barna. Jeg holder meg innenfor det jeg opplever som normale bilder; bilder som jeg tenker beskriver hvem de er og som ikke vil være problematisk å se tilbake på senere.

Angret og slettet

Blogger Mariann Johansen slettet flere titalls bilder og innlegg i ren anger over å ha delt så mye på barnas vegne som i dag er åtte og snart ti år gamle.

– Mesteparten av det jeg slettet var helt vanlige bilder av helt vanlige, blide, påkledde barn, og få ville nok sortert dem under i kategorien «særdeles utleverende», men barna mine i dag ville nok helst bestemt selv hva mine venner skulle vite om dem, fortsetter hun.

Hva er motivasjonen for å dele?

Jurist og forfatter av boken «Barn og personvern», Sara Grønvold, mener foreldre først og fremst bør spørre seg selv hva som er motivasjonen bak å dele bilder av barna.

– Hvis det egentlig bare er bestemor som har interesse av bildet, kan man kanskje sende det direkte til henne fremfor til alle sine 1000 venner på Facebook? Delingen må være til barnets beste. Det betyr ikke nødvendigvis at et bilde som ikke er «til barnets verste» er greit. Bildet bør være noe man tror barnet vil være stolt av, både som fjortenåring og som voksen, sier Grønvold.

Grønvold understreker at ukritisk deling av barnebilder i verste fall føre til misbruk og mobbing.

– Det kan også tenkes at bilder som voksne synes er morsomme, kan være egnet til mobbing blant barn. Når det gjelder deling av informasjon om sykdommer og lignende, kan dette få konsekvenser for private helseforsikringer.

Frykter ikke misbruk

Etter at Martin Grevstad sluttet å blogge, har han redusert antallet bilder av barna han deler på nett, men han har fremdeles de samme holdningene til hva slags bilder han deler. Han frykter ikke at bildene han deler med sine venner og følgere på sosiale medier skal havne i feil hender.

– Nei, det er jeg ikke. Det er selvfølgelig en risiko for at det skjer, men det er mye som kan skje her i livet. Jeg tenker at det er like stor risiko for at noen står i en busk og tar bilder av barna på stranden. Den risikoen er jeg villig til å ta.

Ta en gjennomgang av sosiale profiler

I dag deler den angrende mammabloggeren Mariann Johansen svært sjelden bilder av barna sine på sosiale medier. I stedet sender hun bilder via private meldinger til de som er interessert.

Hun oppfordrer foreldre til å gå gjennom alle egne profiler i sosiale medier.

– Slett innhold som føles utdatert eller for privat etter hvert som barna våre blir eldre. Bruk verktøyene som finnes i personverninnstillinger, og begrens publikumet. Spør deg selv hva du ønsker å oppnå med å legge ut akkurat dette bildet og om du kan oppnå det samme uten å ha med barnets ansikt.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.