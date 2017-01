Nå snuser like mange unge kvinner som eldre menn

Saken oppdateres.

Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.

Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for (2008–2016), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til. Det er i all hovedsak hos kvinner snusbruken øker.

De eldste røyker, de yngste snuser

Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det er et skille mellom de over og under 44 år, viser statistikken.

Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16–24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent. I denne aldersgruppen reduserer kvinnene forbruket mens mennene sliter med å slutte og således bidrar til å holde nivået oppe.

– Snusing like farlig som røyking i svangerskapet

Når statistikken viser økning av snusing blant kvinner i aldersgruppen 16–34 år, går det rett inn i Helsedirektoratets funn og bakgrunnen for at de i mai/juni 2016 gjennomførte en kampanje om snusing i graviditeten rettet mot kvinner i alderen 20–35 år og helsepersonell.

— Målet med kampanjen er å øke kunnskapen i befolkningen om at snusing i graviditen er farlig for fosteret. Snusing i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Vi vet at kunnskapen om dette er lav, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i den forbindelse.

Har utdanning noe å si?

Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning. Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.

Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.