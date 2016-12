Nei, du har ingen rett til å bytte julegaven

Saken oppdateres.

Romjulstid er julegavebyttetid.

Å legge byttelapp inni julegaven, er like viktig som navnelapp utenpå gaven, hvis mottageren ønsker å bytte gaven etter jul - men det finnes ingen bytterett i norsk lov, slik mange tror.

– Bytte av gaver er en frivillig ordning med lange tradisjoner, men det er likevel butikkenes regler som gjelder, og de kan variere fra butikk til butikk, sier forbrukerservicedirektør Ingeborg Flønes hos Forbrukerrådet.

Bytt før januar

– Tanken er at butikken skal kunne selge varen på nytt. Bytteretten gjelder i utgangspunktet vare mot vare, slik at du ikke kan kreve penger tilbake. Dette kan bety at verdien på byttevaren er halvert, målt i kroner, om man venter med å bytte til januarsalget. Det er derfor det er lurt å bytte i romjulen, sier Flønes.

Hovedorganisasjonen Virke har ikke tall på hvor ofte eller mye nordmenn bytter julegaver.

– Det vi vet er at svært mange bytter gaver de har fått i romjulen. En av bransjene som har høyest omsetning i desember er klesbutikkene og våre medlemmer opplever at mange ønsker å bytte størrelse, har fått to av samme eller rett og slett at gaven ikke faller i smak. Det blir byttet varer i alle bransjer, sier direktør for faghandel, mote og fritid i Virke, Bror Stende.

Han peker på at mange butikkjeder praktiserer åpent kjøp i alt fra til til tretti dager.

– Det er sjelden vanskelig å få byttet varer i norske butikker men det er altså ikke en rett forbrukeren har, sier Stende.

Be om tilgodelapp

Om du ikke finner noe som faller i smak i romjulen, kan en tilgodelapp være en god løsning. Også for tilgodelapper er det butikkenes regler som gjelder.

– Tilgodelapp er en service fra butikken, som står fritt til å utforme den. Er ikke utløpsdato nevnt på lappen, sier loven at du kan bruke den i tre år. Noen butikker tilbyr også åpent kjøp. Det betyr at du blant annet kan få penger tilbake, men det må avtales spesielt. Sjekk utløpsdato og eventuelle begrensninger, anbefaler Flønes.

Angrerett på nettet

Er julegavene kjøpt på nettet, er det ofte vanskeligere å bytte.

Er gaven kjøpt på internett har du ikke bytterett i romjulen, fordi det for nettbutikkene ikke er etablert samme byttetradisjon. På den annen side kan du ha angrerett.

– Er gaven kjøpt i en norsk eller en EU/EØS-tilknyttet nettbutikk, er det fjorten dagers angrerett fra da varen kom frem til kjøper. Ligger det ikke byttelapp ved gaven, så spør den glade giver om den er kjøpt på nettet eller i en butikk. Det kan hende du fortsatt har angrerett, sier Flønes.

Noen nettbutikker tilbyr også bytterett nå i julen, men det må fremkomme av vilkårene til nettstedet. Skal du bruke angreretten din, må du huske å gi skriftlig melding til selger og betale for returen.