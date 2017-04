Nettprat om skattemeldingen: Send inn dine spørsmål!

Datoer og frister i forbindelse med skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister

Frist for å endre og levere skattemeldingen for inntektsåret 2016, er 30. april 2017. Vi oppfordrer til å endre elektronisk.

Hvis du leverer endringer og/eller vedlegg på papir, vil du tidligst få skatteoppgjøret i august.

4. april: Skattemeldingen tilgjengelig elektronisk

4. april: Skattemelding for formues- og inntektsskatt – lønnstagere og pensjonister – utsendelse på papir starter

29. april: Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min

30. april: Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave

30. april: Skattemelding for formue- og inntektsskatt – lønnstagere og pensjonister – frist for å søke om utsatt leveringsfrist

30. april: Skattemelding for formues og inntektsskatt – lønnstagere og pensjonister – frist for å endre og levere. Siden 30. april i år faller på en søndag og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai.

15. mai: Skatteoppgjøret – frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp

15. mai: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

31. mai: Skatteoppgjøret – frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt

31. mai: Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for å levere

21. juni: Skatteoppgjøret – første pulje er klar

2. august: Skatteoppgjøret – andre pulje er klar

15. september: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

25. oktober: Skatteoppgjøret – siste pulje er klar

15. november: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

Er du deltager i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. har du samme frist som selskapet, altså 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk.

Kilde: Skatteetaten