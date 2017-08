Peder 3D-printet sin egen «badegips»

Saken oppdateres.

– Jeg var uheldig og brakk armen min tidligere i sommer, forteller Peder Fossum Ulven.

Senere på sommeren skulle han reise på ferie til Kroatia for å seile. Gips på armen og risiko for å bli våt, var en dårlig kombinasjon. Derfor ønsket han lage seg en mer bade- og vannvennlig gips, som han kunne bruke når han skulle ut i vannet.

Løsningen ble muliggjort av den relativt nye teknologien 3D-printing. Ved hjelp av et program klarte han å designe en luftig «gips» i plast, som han skulle bruke som et alternativ til den han fikk av legen.

Lagde 3D-modell i et program

– Jeg hadde allerede gips på den brukne armen, så jeg tok mange bilder av den andre armen min fra forskjellige vinkler og speilvendte dem. Så lastet jeg bildene opp i et program som heter «3D Make». Programmet syr sammen en 3D-modell, sier 24-åringen og legger til at dette er «enkelt forklart».

– Hvor komplisert er dette?

– Jeg studerer jo arkitektur, og da lærer vi jo sånt som dette, men jeg tror jeg hadde klart dette allerede etter det første året på studiet, så det er ikke noe hokus pokus. Det er enkelt å finne videoer på Youtube om hvordan man gjør det, sier 24-åringen, som studerer arkitektur ved Syracuse University i staten New York i USA.

«Airbnb for 3D-printere»

Å kjøpe en 3D-printer koster imidlertid fort en del tusen kroner, og 24-åringen eide ikke selv en. Men takket være et nettsted kalt 3D Hubs, et slags Airbnb for 3D-printere, fikk Fossum Ulven hjelp av en mann på Nøtterøy som printet ut «badegipsen» i plast for ham.

– Gipsen funket bra, og selv om den sikkert ikke fungerte helt «lege-eksemplarisk», så ga den god support. Den fløt litt da jeg var i vannet, men det hadde ikke så mye å si, sier Fossum Ulven.

Han synes 3D-printing er en spennende teknologi, og han ønsker å fortelle det han gjorde, for å inspirere andre.

– Man snakker hele tiden om hvor spennende 3D-printing er og hvordan det kommer til å forandre verden, men det er veldig få konkrete eksempler på hva det brukes til. Derfor håper jeg at dette kan inspirere andre, sier Fossum Ulven.

Ekspert: – Teknologien minner meg om treåringen jeg har hjemme

Even-André Søiland Andersen driver firmaet E3 printable, som selger 3D-printere og utstyr. Han forteller at bruken av 3D-printere øker, men at det må en liten revolusjon til for at det skal bli noe «alle» kan bruke.

– Vi har kommet oss forbi babystadiet, men teknologien er fortsatt på småbarnstadiet. Jeg har en treåring hjemme, og 3D-printere minner litt om ham. Jeg prøver å forklare ham hva han skal gjøre, men han gjør stadig ting han ikke skal, forteller Søiland Andersen illustrerende.

3D-printing er foreløpig for de spesielt interesserte, mener han. Samtidig påpeker han at teknologien er i rivende utvikling og at stadig flere industrier bruker 3D-printere.

– Det er nesten ingen grenser for hva du kan gjøre lenger. Hvis du mister dekselet bakpå fjernkontrollen din, kan du bare 3D-printe et nytt deksel. Ofte ligger 3D-modeller til dette gratis tilgjengelig på nettet.