Politiet: – Bland deg inn i ungdommens russetid

Saken oppdateres.

Mens ungdommer i blå og rød dress feirer at 13 års skolegang snart er over, er ikke russetiden nødvendigvis like morsom for foreldrene som sitter hjemme.

Flere uker med festing, lite søvn og høyt alkoholkonsum preger feiringen. Kanskje er det ikke så rart at mødre og fedre er engstelige. Noen ganger er bekymringen også begrunnet.

Avtalte slåsskamper og mindreårige på bussen

– De siste årene har vi sett mye av avtalte slåsskamper. Russen disser hverandre i kommentarfelt og russelåter, og det ender opp med konflikter mellom ulike busser, gjenger, skoler og distrikt, forteller forebyggende koordinator i Øst politidistrikt, Hilde Kallset Jensen.

Hun er hvert år i tett dialog med russen.

– Om slåsskampene er et økende problem eller om det er politiet som er mer involvert i russetiden og dermed får mer informasjon, vet jeg ikke. Sosiale medier gjør at miljøet er mer tilgjengelig og synlig nå enn før. Det fører igjen til at politiet enklere plukker opp tips fra ulike hold, sier hun.

Jensen viser også til at de har sett en trend der mindreårigeer med på russebusser.

– I det siste har vi også sett en del tilfeller med filming av jenter som utfører seksuelle handlinger på russeguttene. Videoene deles over en lav sko.

Les også:

Venner eller foreldre?

Jensen opplever at foreldre ofte har et venneforhold til barna sine, og at de gjennom å være aktive på sosiale medier får bedre innsikt i de unges miljø.

Hun mener likevel at mange mødre og fedre har et forbedringspotensial.

– Vi må ut av vennesonen og ta tilbake foreldrerollen. Det handler om å være tydelig på grenser og hvilke holdninger vi aksepterer og forventer av de unge. Det er et ansvar alle foreldre har.

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post!

– Våg å være kjip

Kari Randen er daglig leder i kampanjeorganisasjonen for alkovett, Av-og-til.

– Til tross for at de fleste har en flott feiring, vet vi at russetiden hvert år fører med seg ulykker, skader og overgrep. Så det er ikke vanskelig å forstå at mange foreldre engster seg.

Både Jensen og Randen mener foreldre har all rett til å blande seg inn i hva sønnen eller datteren gjør i russetiden – i alle fall så lenge russen bor hjemme.

– Du har rett til å lage noen kjøreregler. Våg å være kjip og sett grenser der du mener grensene bør gå. Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet. De har ikke et frikort til å oppføre seg akkurat som de vil bare fordi de går i blå eller rød dress, sier Randen.

Snakk sammen

Jensen mener likevel at den aller viktigste jobben gjøres før russetiden settes i gang. Hun tror mye er gjort hvis foreldre involverer seg.

– Sett deg ned og prat om hvilke planer russen har, holdninger rundt alkohol og narkotika, mindreårige og sex. Snakk om hvilke forventninger du har, og fortell at du bare vil det beste for ham/henne.

Ikke så ille

President for Russens Hovedstyre for Oslo og Akershus, Anneli Rystad Aune, synes det er synd at enkeltpersoner og enkelttilfeller som involverer slåsskamper og mindreårige, ødelegger for andre russ.

– Det er mye av dette som skjer, men ikke så mye som media skal ha det til, sier hun.

Russepresidenten har følgende oppfordring til medruss landet rundt:

– Pass på deg selv og ta vare på de du er sammen med. Vær med og sørg for at de rundt deg ikke kommer utfor noen uheldige episoder.

Flere råd til russeforeldre:

Vær tilgjengelig i tilfelle noe skulle skje. Tilby deg å kjøre og hente.

i tilfelle noe skulle skje. Tilby deg å kjøre og hente. Sørg for at russen får med seg varme klær, vann og noe mat i sekken.

Send melding eller ring i løpet av festen og sjekk om det går bra.

i løpet av festen og sjekk om det går bra. Dann foreldrenettverk med andre foresatte i klassen eller på bussen russen din er med på. Et eksempel er å opprette en Facebook-gruppe hvor man kan utveksle kontaktinformasjon og andre nyttige opplysninger før og under russetiden. På den måten kan man enkelt komme i kontakt med hverandre og ta tak i ting etter hvert som de skjer.

med andre foresatte i klassen eller på bussen russen din er med på. Et eksempel er å opprette en Facebook-gruppe hvor man kan utveksle kontaktinformasjon og andre nyttige opplysninger før og under russetiden. På den måten kan man enkelt komme i kontakt med hverandre og ta tak i ting etter hvert som de skjer. Vær med og finn buss og sjåfør , veiled og rettled underveis. Sørg for at russen kjøper et forsvarlig kjøretøy og skaffer seg en ordentlig sjåfør. Vær med på å skrive kontrakt.

, veiled og rettled underveis. Sørg for at russen kjøper et forsvarlig kjøretøy og skaffer seg en ordentlig sjåfør. Vær med på å skrive kontrakt. Ikke vær redd for å være voksenpersonen og vær tydelig på hva du mener.

og vær tydelig på hva du mener. Bry deg om andre russ. Re opp en ekstra seng og lag litt ekstra nattmat. Følg med og ta ansvar.

Re opp en ekstra seng og lag litt ekstra nattmat. Følg med og ta ansvar. Ta praten dagen etter.Dersom ungdommen kommer hjem overstadig beruset, er det liten vits å starte en krangel der og da. Vent til dagen derpå med alvorspraten.

Kilder: Hilde Kallset Jensen og Kari Randen

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.