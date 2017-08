Professor om skolestart: – Alt trenger ikke være perfekt fra dag én

Saken oppdateres.

Har du en kommende førsteklassing i huset, har både du og poden sannsynligvis kjent på spenning for hvordan den nye hverdagen vil bli. Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.

– Barna går fra et trygt sted til noe helt fremmed og må selv ta større ansvar både når det gjelder spising, klær og lek. De vil som regel både glede og grue seg, sier barnehage- og klasseromsforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Elisabeth Bjørnestad og fortsetter:

– Foreldrene er også spente og må gi mer slipp. Når barna begynner på skolen, er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen. Du snakker sjeldnere med læreren – spesielt hvis du leverer og henter på skolefritidsordning.

To hovedutfordringer

Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.

Han sier skolestart som regel byr på to store utfordringer:

– Den ene handler om det å få seg venner, bli akseptert og en del av gjengen. Det er utrolig viktig. Det andre er å få god relasjon med læreren. Hvis en får orden på disse tingene, er mye gjort, mener han.

– Et sjokk for foreldrene

Også Haug mener overgangen fra barnehage til skole, kan være vel så utfordrende for foreldre som for barn:

– For mange foreldre kan det være et lite sjokk å plutselig ha skolebarn. Foreldre må rett og slett øve seg på situasjonen ved å snakke om det som skal skje og være åpen om de tankene og eventuelle bekymringene man har.

Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.

– Ha is i magen og husk at eventuelle problemer kan gå seg til. Man behøver ikke krisemaksimere med det samme. Får man en litt skjev start, kan man fint hente seg inn igjen. Alt trenger ikke være perfekt fra dag én, sier professoren.

Her er ekspertenes råd til hvordan overgangen kan bli enklere for den kommende skoleeleven:

1. Besøk skolen

– Besøk skolen før skolestart. Utforsk skoleområdet og gjør dere kjent med hvor inngangsdøren, garderoben, toalettet og lekeapparatene er. Det er betryggende å vite for mange barn, sier Bjørnestad.

2. Snakk om de nye reglene og øv hjemme

– Forbered barnet på at det ikke lenger blir sene morgener og forklar at det nå er skolen og ikke foreldrene som bestemmer det. Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.

Hun mener disse tingene til en viss grad kan øves på hjemme:

– Å spille spill, lese en bok eller andre aktiviteter som krever at barnet må være i ro, kan være fine øvelser. Tren også på å kle på seg selv – gjerne i litt høyere tempo enn tidligere.

3. Snakk positivt om skolen

– Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte. Det er med på å skape positive forventninger. Noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren. Da ødelegger du relasjonen, og når relasjonen er ødelagt har man et stort problem, sier Haug.

Bjørnestad er av samme oppfatning:

– Snakk positivt om medelever i klassen og deres foreldre. Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen. Mange barn har dessuten en forestilling om at rektor er en skummel person. Fortell barnet at rektor er en hyggelig mann eller dame. Det samme gjelder de store barna på skolen, sier hun.

4. Sett av ekstra tid til oppfølging i starten

– Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten. Har du mulighet, kan du gjerne hente litt tidligere enn vanlig. Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet. Det må i så fall avtales med læreren på forhånd, sier Bjørnestad og tilføyer:

– Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen. Noen barn har behov for å fortelle alt, mens andre ikke ønsker å snakke om det i det hele tatt. Begge deler er helt normalt.

5. Skap en god dialog med skolen

– Foreldre bør jobbe for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn. Har du bekymringer, er det viktig å ta dette opp med læreren så fort som mulig. Ikke vær redd for å stille spørsmål. Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.

Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra:

– Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen – uten å involvere barna, sier han.

6. Sørg for nok klær og mat

– Sjekk sekken til barnet ditt hver dag. Selv om det meste av kommunikasjonen foregår digitalt, kan det ligge viktig informasjon der som du trenger å vite om, sier Bjørnestad og legger til:

– Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen. Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.