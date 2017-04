Rekordmange sjekket skatteoppgjøret – vent og prøv igjen senere om du ikke kommer inn

Saken oppdateres.

Klokken 22.30 mandag kveld, ble skattemeldingen for 2016 gjort tilgjengelig på Altinn. Her finner de fleste foreløpige tall på hvor mye penger de får igjen eller må betale i restskatt.

Flere sjekket skattemeldingen i år

Tall fra Skattedirektoratet viser at det ved midnatt var 250.000 nordmenn som hadde sjekket skattemeldingen. Til sammenligning hadde 75.000 åpnet skattemeldingen i løpet av den første timen i fjor.

Hele 915.000 hadde åpnet skattemeldingen klokken 09.00 i dag.

Problemer med innlogging

Skatteetaten melder tirsdag morgen at det er problemer med innloggingen via BankID på grunn av stor pågang. MinID skal imidlertid fungere som normalt.

– De siste årene har åpningsdagen for skattemeldingen i all hovedsak gått bra. Det har det gjort i år også. Når noen får opp en ventetidsplakat er det et redskap for å sikre tilfredsstillende brukeropplevelse for dem som logger seg på løsningen. Da er det bare å vente litt og prøve igjen senere, sier Jebsen.

2,8 millioner får penger tilbake

De foreløpige tallene fra Skatteetaten viser at rundt 2,8 millioner ligger an til å få penger tilbake på skatten i år. I snitt får de 11.000 kroner.

To av ti, det vil si om lag 740.000 nordmenn, ser ut til å få restskatt. Gjennomsnittsbeløpet er på 26.000 kroner.

– Ta en ekstra titt på skattemeldingen

I fjor leverte 1,2 millioner personer skattemeldingen med endringer. Det var imidlertid rundt 400.000 som ikke engang åpnet dokumentet.

Pressesjef i Skatteetaten, Merete Bergeland Jebsen, oppfordrer alle til å ta en ekstra titt på skattemeldingen.

– Pass på at alt om din inntekt, gjeld og formue er med, og at du har fått de fradragene du har krav på. Selv om mye er fylt ut, må du likevel sjekke at opplysningene stemmer. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt, sier Jebsen.

Skal du gjøre endringer på skattemeldingen, har du frist til 30. april.

De aller fleste får skatteoppgjøret 21. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober, skriver Skatteetaten på sine nettsider.

