Så viktige er bevegelsene fra babyen i magen

Saken oppdateres.

På helsekort for gravide står det at lege eller jordmor skal spørre den gravide om hun har kjent liv.

Men hvordan skal det kjennes ut, og hvordan vet en at det er nok bevegelser hver dag fra den lille i magen?

Landsforeningen uventet barnedød, LUB, vil forebygge dødfødsler og har startet en kampanje for å få kvinner til å følge ekstra godt med på livet i magen.

– Vi må få ut denne kunnskapen som kan redde liv, sier Trine Giving Kalstad, fagsjef i LUB.

På nettsiden kjennliv.no får den gravide tips til ulike måter å følge med på babyens daglige bevegelser, og det er også informasjon om hva hun skal gjøre dersom hun oppdager endringer og lite liv.

Start i uke 28

– Vi råder kvinner til å begynne den daglige registreringen fra uke 28 . Du kan begynne tidligere, men det er vanligvis ved 28 uker at barnet ditt har fått et regelmessig bevegelsesmønster, sier Giving Kalstad.

Lite liv tegn på at barnet ikke trives

Hvert år dør over 200 barn i dødfødsel i Norge. Halvparten av disse er veksthemmet.

– Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet, for tidlig fødsel og dødfødsler. Lite liv kan være et tegn på at babyen ikke har det bra, sier Giving Kalstad.

Å kjenne at babyen beveger seg, er et tegn på at den trives. Et friskt foster beveger seg hver dag. Hvis du mistenker at babyen ikke har det bra, skal du kontakte jordmor eller fødeavdeling med én gang.

SLIK KAN DU REGISTRERE: Finn en periode på dagen der babyen er våken. For mange er kvelden en god tid å gjøre dette på. Legg deg gjerne ned på venstre side. Da er blodgjennomstrømmingen best i livmoren og morkaken. Du kjenner bedre babyens spark og bevegelser når du ligger enn når du står eller i aktivitet. Du kan registrere antall spark i et visst tidsrom, eller du kan kjenne etter hvordan babyens bevegelser kjennes ut i styrke og aktivitet i cirka 15 minutter. Du skal kjenne etter: – Kjenner du barnets spark og bevegelser tydelig? – Har bevegelsene styrken de pleier å ha? – Beveger barnet seg slik det pleier? (Kilde: lub.no)

Tror ikke folk blir mer engstelige

– Dere er ikke redde for at mer fokus på babyens bevegelser kan føre til mer engstelse?

– Studier viser tvert imot det motsatte – gravide flest blir tryggere av å vite hvordan de skal kjenne etter. De lærer å stole på seg selv. Noen få kan bli mer engstelige av systematisk registrering, og da kan du la det være. Uansett er det viktig at den gravide finner sin måte å følge med på at det er aktivitet hver dag, sier Giving Kalstad.

Leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, synes kampanjen fra LUB er god og informativ.

– Vi jordmødre oppfordrer kvinner til å følge med på livet i magen. Det er viktig, samtidig som det også er en flott anledning til å bli kjent med den lille, sier Jørgensen.

Bekymring skal tas på alvor

Hun sier det er viktig at urolige gravide blir tatt på alvor.

– Vi skal alltid lytte til gravide kvinner. Dersom en gravid er bekymret, skal det være lav terskel for å ta kontakt med jordmor eller fødeavdeling. Det er bedre å ta kontakt én gang for mye enn én gang for lite. Som jordmor avviser jeg aldri en urolig kvinne. Det våger jeg ikke, sier Jørgensen.

Går som regel bra

Som oftest går det helt fint med babyen. Babyen kan ha hatt en litt roligere periode, og våkner til igjen – for eksempel etter at mor har drukket noe søtt eller dyttet i magen.

Men for noen blir det en tur til sykehus for å sjekke at alt er i orden. Dersom kvinnen kommer til kontroll, sjekker de hjertelyd og tar sparketest.

– Dersom alt er fint på testen, trenger en ikke ultralyd, sier Jørgensen.

Som jordmor har hun møtt kvinner som har opplevd mindre eller lite liv.

– Da kan det hende at babyen ikke har vokst nok, og at det har vært dårlig morkakefunskjon. Jeg har også sett det ende i hastekeisersnitt, og at det likevel har gått bra, sier Jørgensen.

Hun mener det er viktig å vite om at bevegelsene endrer karakter i løpet av svangerskapet.

– Det går gjerne fra å sprelle i starten, til å bli mer kraftige dult. Mot slutten er det ikke plass til å turne rundt, men det skal være kraft i bevegelsene, understreker hun.

Ikke sammenlign deg med andre

Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet. Det er kun den gravide selv som vet hvordan hennes barn beveger seg.

– Det er derfor også viktig at en ikke begynner å sammenligne seg med venner eller naboen. Det er når det blir annerledes enn det du oppfatter som normalt for ditt barn, at du skal reagere, sier Giving Kalstad.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.