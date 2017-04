Ser barna på disse filmene? Da bør du stoppe dem med en gang, mener ekspert.

Saken oppdateres.

YouTube florerer av barnefilmer. Mange bruker nettstedet til underholdning av de minste.

Men nå viser det seg at foreldre bør være ekstra på vakt. Hundrevis av de tilsynelatende hyggelige tegnefilmene med figurer fra blant annet «Peppa Gris», «Frozen», «Minions» og «Lokomotivet Thomas», er nemlig alt annet enn barnevennlige, skriver blant annet BBC.

Voldelige scener

Ører som klippes av med saks, barn som blir satt i bur under vann og dyr som biter unger til blods, er noe av det videoene viser. Skrik og gråt går igjen i alle filmene.

– Det som synes å være gjennomgående er at regissørene lar små barn gjøre noe galt og så lar de barnet oppleve konsekvensene av det, sier barnepsykolog Willy-Tore Mørch.

Hvis foreldre oppdager at barn ser på disse filmene, bør de stanse avspillingen og snakke med barna om hva de har sett.

Kjente figurer fremstilles skremmende

Han har selv sett flere av videoene.

– Et eksempel er barnet som leker i gaten og blir påkjørt av en buss. Her er moralen at det er like mye barnets skyld at hun blir påkjørt som bussjåføren. Konsekvensene er utelukkende dramatiske og forkastelige, sier Mørch.

Han mener filmene er ekstra problematiske ved at kjente skikkelser som barn ofte har et trygt og positivt forhold til, fremstilles som skremmende.

– Det andre problemet er at historiene er totalt umoralske, til dels ulovlige og urealistiske overdrivelser, sier barnepsykologen.

Kan bidra til et forvrengt syn

Han mener filmene som regel ikke vil gjøre stor skade hos et friskt barn, men utelukker ikke enkelte konsekvenser.

– Hvis de inngår i en større sammenheng der barnet utsettes for lignende holdninger og eksponeringer, kan de bidra til å skade barns syn på rett og galt og voksnes holdninger til barn. Trusler om straff og pine skaper ikke trygge og omsorgsfulle barn.

Populær kanal

En av kanalene som har publisert voldelig og til dels seksualisert innhold rettet mot barn, er «Toys and Funny Kids Surprise Eggs». Kontoen er en av de hundre mest sette på hele YouTube med over fem milliarder visninger og nesten seks millioner abonnenter.

Vi har vært i kontakt med en talsperson for kontoen. Hun kaller seg Maria og vil ikke dele sitt hele navn.

I e-post til oss skriver hun at at målet med videoene er å underholde barn og få dem til å le av dagligdagse situasjoner blandet med superhelter og andre karakterer.

– Verre ting på nyhetene

Talspersonen er ikke bekymret for at barn kan bli skremt av de voldelige og til dels seksualiserte videoene.

– Nei, ikke i det hele tatt. Man ser verre ting på TV-nyhetene; krig, våpen, mennesker som blir drept, terrorisme, fattigdom og barn som lider av sult. Jeg mener alle disse tingene kan skremme barn, ikke videoene våre, skriver Maria og legger til:

– Jeg har selv tre barn. For å være ærlig blir mine barn mer bekymret og skremt av ting som skjer i den virkelige verden enn de morsomme rampestrekene superheltene gjør i våre videoer.

Vi har den siste uken forsøkt å få tak i talspersoner for andre lignende videokanaler uten hell.

Ber foreldre være på vakt

Mørch oppfordrer imidlertid foreldre til å følge med på hvilke filmer barna ser på nett.

– Hvis foreldre oppdager at barn ser på disse filmene, bør de stanse avspillingen og snakke med barna om hva de har sett. Sjekk om de har forstått moralen i filmene og benytt anledningen til å rette opp inntrykket.

YouTube: – Flagg innholdet

På spørsmål om hvordan verdens største nettsted for opplasting, visning og deling av videoklipp forholder seg til filmene, svarer Helle Skjervold i YouTube Norge følgende:

«Vi forstår at innhold som er støtende for en person kan oppleves annerledes av en annen. Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.»

Til BBC anbefaler nettstedet at foreldre bruker YouTube Kids-appen som er tilgjengelig på mobiltelefoner og lesebrett, og skrur på «begrenset modus» for å hindre at flagget innhold spilles av.

– Foreldrenes ansvar

Stephen Rattigan står bak en voldelig serie om figuren «Peppa Gris». Han sier til den britiske avisen The Sun at foreldre selv må ta ansvar for å sikre at barna deres ikke ser noe forferdelig på internett.

Trebarnsfaren mener foreldre som lar telefoner og nettbrett oppdra barna, er de som må klandres.

– Enten bør ikke barna være på ipad, eller så bør foreldre sitte sammen med dem mens de bruker den, sier han til avisen.

