Marte (41) klikket fullstendig. Så tok hun grep. Nå gjør barna hennes husarbeid

Å få ungene til å bidra hjemme kan ofte ta mer tid og energi enn å gjøre jobben selv.

Det vet Marte Frimand-Anda (41), bloggeren bak Casa Kaos , alt om. I mange år orket hun ikke å ta kampen med de minste. Derfor gjorde hun det meste av husarbeid på egen hånd.

Fikk nok

For to år siden fikk hun nok. Marte hentet to unger i barnehagen, fulle av sand fra leking i regnværet. Innimellom støvsuging og middagslaging skulle klær vaskes og huset ryddes. I mellomtiden hadde ungene turn- og hoppekonkurranse i sengen, og de rene og ferdigbrettede klærne Marte nylig hadde lagt fra seg lå strødd utover gulvet.

– Det klikket rett og slett for meg. Jeg brølte av sinne, forteller Frimand-Anda.

Ungene må hjelpe til

Hun fant ut at noe måtte gjøres. Sammen med barna satte hun seg ned og fordelte arbeidsoppgavene mellom alle familiens medlemmer.

– Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre. Den ene synes for eksempel det er gøy å gi katten vann og mat, mens den andre ikke synes noe om det.

Noen hovedregler må barna likevel forholde seg til.

– Ungene må hjelpe til med å dekke middagsbordet og frokostbordet i helgene, rydde på plass sine egne ting og leker, gå ut med søppel, brette og legge på plass sine egne klær, og holde orden på egen skolesekk og treningsbag.

Begynn tidlig, mener psykolog

Den danske psykologen Per Schultz Jørgensen mener foreldre må involvere barna i de huslige pliktene i en tidlig fase. Dette er med på å bygge karakter.

– Oppgavene skal ikke presses ned over hodet på barn. Vi skal ikke tilbake til det gammeldagse autoritære miljøet. Barn skal involveres, og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva. Barn skal oppleve eierskap til oppgavene, sier han, og legger til:

– Og så er det vår rolle som foreldre å hjelpe barn med å holde fast og leve opp til forpliktelsen. Vi skal anerkjenne følelsene de har rundt oppgavene, men ikke gå på akkord med forpliktelsen.

I boken «Robuste barn» kommer han med konkrete råd til hvilke oppgaver barna bør få ut ifra hvor gamle de er. (Se lister nederst i artikkelen).

– Foreldre må ha mot til å oppdra

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) , hjelper 46 prosent av barn mellom ni og 15 år til med husarbeid hjemme. Så mange som 54 prosent gjør det dermed ikke, viser tallene fra 2010.

Jørgensen mener man ikke skal ta spesielt hensyn til hvorvidt barnet har lyst til å gjøre de pålagte oppgavene eller ikke.

– Det handler ikke om å ha lyst, men om å leve i et fellesskap hvor alle skal bidra. Her skal vi som foreldre ta vårt lederansvar på oss, være myndige og ha mot til å oppdra. Vi skal sette oss ned sammen med våre barn og bli enige om hvordan vi vil leve vårt fellesskap.

Lettere for hver dag

Frimand-Anda synes det er greiest å lage middagen selv for å spare tid og søl. Husvasken tar familien i fellesskap. Med god musikk fra høyttalerne blir det som regel en hyggelig aktivitet for både store og små.

– Det krever overskudd og en del jobb å få rutinene innarbeidet, men det er bare å komme i gang og bruke den tiden det tar. Når arbeidsoppgavene blir en del av rutinene deres, går det så mye bedre, sier tobarnsmoren.

Fremdeles må hun minne barna på husarbeidet de skal gjøre.

– Det er ikke sånn at de alltid gjør ting av seg selv, jeg må hele tiden passe på. Men de er innforstått med at oppgavene skal gjøres og det går lettere og lettere for hver dag, sier tobarnsmoren.

Ikke bruk belønning

Frimand-Anda belønner ikke barna for husarbeidet de gjør og får støtte av psykolog Per Schultz Jørgensen.

– Barn må lære å se på seg selv i et fellesskap. Vi har bruk for barn som er selvstendige, robuste og som kan ta initiativ uten å få penger for det, sier han.

Frihet under ansvar

Tobarnsmorens beste tips er å gi barna slingringsmonn.

– Hos oss hjelper det å la barna få gjøre oppgavene når det passer best for dem – selvfølgelig innenfor rimelig tid. Jeg ber dem for eksempel om å rydde lekene før de går og legger seg, eller dekke bordet før middag. Da blir det opp til ungene selv å avgjøre når de vil gjøre oppgaven så lenge det blir gjort innenfor tidsrammen.

Hun råder foreldre til å se forbi unøyaktigheter og ikke bry seg om detaljene.

– Ikke forvent at resultatet blir like bra som når du gjør det selv. Innsatsen er det viktigste.

Dette bør barn i ulike aldre kunne gjøre av husarbeid

Dette kan en 5-åring gjøre:

Kle på og av seg tøy, henge jakke og sykkelhjelm opp. Sette matboksen inn i oppvaskmaskinen etter bruk. Være med på kjøkkenoppgaver som borddekking og kutte grønnsaker. Rydde eget soverom med hjelp. Pusse tenner og legge tøy på plass. Hjelpe til med hagearbeid.

Dette kan en 10-åring gjøre:

Smøre matpakke med hjelp. Hjelpe til med i kjøkkenoppgaver og ha ansvar for koking og steking med hjelp. Rydde eget soverom og hjelpe til med rydding i resten av huset. Stå for lette innkjøp. Holde orden i egen skolesekk og ha ansvar for lekser.

Dette kan en 15-åring gjøre:

Ha ansvar for innkjøp og et måltid en dag i uken. Vaske egne klær. Rydde eget soverom. Hjelpe til med i rengjøring i hjemmet. Hjelpe til med i hagearbeid og andre oppgaver i hjemmet. Ta noe ansvar for mindre søsken, for eksempel henting i barnehagen.

Kilde: «Robuste barn» av Per Schultz Jørgensen og Jyllands-Posten.

