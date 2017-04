Slik kan du gjøre konfirmasjonen rimeligere

Saken oppdateres.

Mat, drikke, pynt og antrekk. Det kan fort bli en kostbar affære å feire konfirmasjon.

En undersøkelse Nordea gjennomførte i fjor, viser at foreldre i gjennomsnitt punger ut drøye 36.000 kroner når datter eller sønn i huset står konfirmant.

– Jeg synes dette gjennomsnittsbeløpet er høyt. Kostnaden kan være tung å bære for en familieøkonomi, spesielt når familien har flere barn, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.

Pengesluk

Den samme undersøkelsen viser at foreldre i snitt legger 11.000 kroner kun i gave til konfirmanten.

– En 15-åring har ikke behov for et så stort beløp. Mange foreldre føler at konfirmanten deres forventer en stor slump med penger på konfirmasjonsdagen. Det er ikke sikkert denne forventningen er reell, og er den det kan mye gjøres med en god prat om penger og økonomi, sier Reitan og legger til:

– Får konfirmanten et kostbart antrekk, ser jeg ikke behov for at konfirmanten skal få gave i tillegg.

Føler på kjøpepress

Rådgiver i DNB, Ylva Molenaar, tror mange foreldre føler på et kjøpepress i forbindelse med høytidsdagen.

– Husk at det er du som forelder som setter standarden for hva festen og gaven skal koste. Med litt planlegging og alternative løsninger kan det være mye penger å spare, uten at det går utover kosen, mener Molenaar.

Avklar forventningene

Også hun råder foreldre til å snakke med konfirmanten om forventningene til den store dagen og forklare hva ting koster.

– Bli enige om hvor mye dere skal bruke på feiringen og gaven. Deretter setter dere opp et budsjett hvor dere skriver ned hva dere skal bruke penger på og hvor mye. Regn også ut hvor mye dere kan spare på å bake selv, lage mat og ha festen hjemme, sier Molenaar.

Hold festen hjemme

Ekspertene mener det er mest penger å hente på å droppe leie av lokale og holde konfirmasjonen hjemme. Hjemmelaget mat og gratis serveringshjelp i form av venner og naboer, er andre grep som kan holde utgiftene nede.

Dersom du i tillegg har fokus på å skape god stemning under feiringen, er mye gjort uten at det gjør konfirmasjonsdagen noe dårligere.

Slik gjør du konfirmasjonen rimeligere:

Planlegg tidlig

Begynn planleggingen tidlig slik at du rekker å finne rimelige løsninger. Å spare til konfirmasjonen er også lurt. Starter du tidlig, er det mindre beløp som må avsettes hver måned før du er i mål.

Inviter til hjemmefest

Flytt litt på møblene, dekk opp et langbord og hold konfirmasjonen hjemme i egen stue. Det er mye penger å spare på å ikke leie lokale. Hvis du ikke har stor nok plass til å romme alle gjestene, kan du høre med familie eller venner om dere kan ha det hos dem.

Server hjemmelaget mat

Server hjemmelaget mat og kaker i stedet for å bestille kostbar cateringmat. Du kan fint lage koldtbordet selv uten å være en mester på kjøkkenet.

Godt brød, potetsalater, spekemat, roastbiff og en god røkelaks trenger ikke å koste mye. Ønsker du noe varmmat på bordet, kan du for eksempel steke en svinebog eller lage kjøttboller.

Spør familie og venner om hjelp til kakebaking eller matlaging. Venner eller naboer kan hjelpe til med serveringen.

Pynt og dekorasjon

Pynt med blomster, kongler eller kvister fra naturen, fremfor å kjøpe inn kostbar pynt.

Ofte har man også mye liggende hjemme. Let i skuffer, boder og på loftet for å kartlegge hva du allerede har. Skriv deretter en liste over hva du trenger.

For å finne rimelig pynt og dekorasjon kan du dra på billigbutikker eller kjøpe brukt. Hjemmelaget er også like fint, og her finnes det masse inspirasjon ved å søke litt på nettet.

Les tipsene til hvordan du enkelt kan pynte et flott konfirmasjonsbord.

Velg elektroniske løsninger

Invitasjonene kan du enkelt lage selv. Det koster fort noen tusenlapper hvis man bestiller. Du kan for eksempel skrive ut et bilde av konfirmanten, skrive en tekst og lime det på tykt papir eller farget papp. Du kan også velge å sende invitasjoner og takkekort elektronisk for å spare deg for fraktutgifter.

Ta bildene selv

Det er ikke nødvendig å la en profesjonell fotograf ta de offisielle konfirmasjonsbildene. Med et kamera av grei kvalitet og fint dagslys ute, er det bare å finne en passende bakgrunn å knipse i vei selv. Dersom det er noen i familien som er spesielt flink eller interessert i å ta bilder, kan du også be dem om hjelp.

Sjekk hvordan du kan bli en bedre fotograf.

Lei antrekk

Det finnes mange steder man kan leie kjole, dress eller bunad for en rimelig penge.

Gave til konfirmanten

Det kan være like hyggelig å få arvesølv eller bestemors bunad som noe helt nytt. Det viktigste er å ikke gi over evne.

Kilder: Elin Reitan og Ylva Molenaar

