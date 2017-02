Slik lager du en annerledes vinterferie for barna dine

Saken oppdateres.

Vinterferien står for tur, og med den øker barnas forventninger til morsomme aktiviteter.

Vi har bedt friluftseksperter dele sine beste tips til hvordan du kan gjøre vinterferien spennende for barna dine, uten å måtte reise langt, bruke mye penger eller skaffe all verdens utstyr.

– Det skal ikke mye til for å gi barn en stor og annerledes opplevelse, og det er veldig mye man kan finne på i naturen i nærheten av der man bor. Det viktigste for mange barn er faktisk det å være sammen og gjøre noe hyggelig med sine nærmeste, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

PS: Mange utlånssentraler låner ut utstyr helt gratis. Les mer her: www.bua.io

Isfiske

Den store fordelen med isfiske er at man ikke trenger å lære seg å kaste eller hvordan man bruker en fiskesnelle, det er bare å borre hull og slippe ned kroken. Aktiviteten krever dessuten minimalt av utstyr.

– Det aller viktigste er å tenke på at isen må være gangbar. Isen er aldri helt trygg, derfor må man ha med ispigger slik at man kan komme seg opp på isen igjen om uhellet skulle være ute, sier Knut Johan Ruud i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han mener isfiske er en aktivitet barna kan lære mye av.

– De kan lære forskjellen på ulike fiskearter og hvordan man flår en abbor. De lærer dessuten at fisk er godt og at selvfanget fisk smaker aller best, sier han.

Husk også på å kjøpe fiskekort på inatur.no.

Utforsk nærområdet

Det er ikke så viktig å reise langt, men å bruke tid på å utforske, leke og bruke fantasien ute i naturen. Å dra på tur i nærområdet er moro for både store og små.

For de minste ligger det mye ekstra motivasjon å gå på tur med andre barn. Det finnes 200 Barnas Turlag over hele Norge som arrangerer gratisturer i nærområdet. Hva med en pilketur, hundekjøring eller en ski-, skøyte- og akedag?

Turorientering

Vil man at barna skal ha et spennende mål for turen, kan turorientering med ski, truger eller på beina være et godt alternativ i vinterferien.

– Turorientering er en aktivitet hele familien kan delta på, uansett alder. Det er spennende å finne poster og det blir som en skattejakt for barna, forteller fagkonsulent i Norsk Orientering, Bergljot Aaserud.

Fordelen med turorientering, er at man kan øke vanskelighetsgraden når man ønsker det. En annen fordel er at barna lærer å bruke kart og kompass underveis på turene.

Du finner en oversikt over alle arrangører på nett . Fra arrangørenes side kan du enkelt skrive ut kart med poster på, og det kreves kun vanlig turutstyr.

Vintertelting

Mange barn synes det er artig å overnatte i telt på sommerstid, men det er heller ingenting i veien for å telte på vinteren.

– Det å bygge og bo ute på vinteren er noe av det fineste man kan gjøre med venner eller familien. Bare sett av god tid og gjør selve leirlivet, bål, mat, bygge og bo, til hovedaktiviteten, råder Jørgen Moland i Norges speiderforbund.

Han mener barn flest vil sette stor pris på en aktivitet som vintertelting.

– Barna opplever at mamma og pappa er til stede på tur, uten andre praktiske gjøremål enn å ha det fint sammen, sier Moland.

Turskøyting

Turskøyting på islagte vann har eksplodert i popularitet og ført til flere sikkerhetsklarerte løyper på isvannene.

– Det er stadig flere dugnadsgrupper og kommuner som har begynt å legge mer til rette for turskøyteløyper på de lokale vannene. Da vet man at isen er kontrollert og godkjent for å gå på, forteller Petter Biong i Skiforeningens turskøytegruppe.

Hvor gode skøyteforhold det er på ulike vann endrer seg kjapt med temperaturer og snøfall. Biong anbefaler å sjekke oppdateringer på ulike vann på forhånd . Siden oppdateres kontinuerlig av frivillige bidragsytere som rapporterer om forholdene Norge rundt. Dessuten bør man lese seg opp på sikkerhet på Skiforeningens skøyteside.

Iglobygging

Iglobygging er en eksotisk aktivitet som de fleste aldri har prøvd.

– Byggingen er i seg selv en opplevelse, og dersom du i tillegg velger å overnatte i igloen i en natt eller to, vil det uten tvil bli en opplevelsesrik vinterferie, sier Andreas Orset som er ansatt som profesjonell eventyrer på vegne av Alfa , Norsk Friluftsliv og Visit Norway.

Han mener man kommer langt med tålmodighet, komprimert snø, snøsag eller spade. Orset anbefaler aktiviteten til barn og unge som både er glad i å være utendørs og lage ting.

– Mange barn liker å bruke fantasien og være i fysisk aktivitet. Iglobygging blir som et stort legosett. Jeg opplever også at barn synes det er gøy å leke i ferdigbygde igloer, sier Orset som understreker viktigheten av å ivareta sikkerheten når man sover under snøen.

Spis middagen ute

Hva med å innta middagen under åpen himmel? Pakk ned enkel mat, vedkubber, kjele og termos, og samle familien rundt bålet for et deilig måltid i frisk luft. Det innbyr ikke bare til gode samtaler, men også til felles naturopplevelser som både små og store vil huske i lang tid.

Middagstilbereding ute krever lite kunnskap, erfaring og utstyr. Et tips er å gjøre det meste klart på forhånd, slik at middagen enkelt kan varmes opp utendørs.