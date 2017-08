Slik sparer du penger på mat uten å spise dårligere

Brann i lastebil i Okstadbakken: Vitne melder at flammen sto over bilen

I de fleste husholdninger, tar mat og drikke en betydelig plass i budsjettet. Med mange små grep, er det imidlertid flere tusenlapper å spare i året på nettopp denne posten.

Tenk på all mat og drikke du inntar og skriv ned alle stedene du kjøper mat. Ikke glem kaffebaren, brusmaskinen på jobb eller popcornet på kino.

For å spare penger på mat må du spørre deg selv; trenger jeg dette eller har jeg bare lyst på det? Klarer du å kartlegge matvanene dine, klarer du også å spare penger.

Her er flere tips:

1. Spis mindre

Start med å kutte ned på tomme kalorier som brus, sjokolade og potetgull. Lag mindre porsjoner med sunnere matvarer og spar desserten til spesielle anledninger. Slutt å spise mellommåltidene, men behold alle andre måltider.

2. Lag maten selv

Dropp ferdiglagd fast food. Arbeidskraften er inkludert i prisen, så også her kan du spare penger.

3. Unngå et tomt kjøleskap

Det er lett å falle for sjokoladen eller potetgullet du har i skuffen, eller bestille en pizza på døren når du kommer sliten og sulten hjem etter en lang dag. Vær forberedt på slike dager og ha alltid en reserveløsning som for eksempel en suppe laget av frosne grønnsaker fra fryseren eller en boks med tomatsaus og pasta i tørrvareskuffen.

4. Velg sesongvarer

Prisen går ned når produksjonen er stor. Lokalproduserte varer er i tillegg de mest næringsrike. Kroppen din har bedre av norske ferskpoteter og kål enn den har av jordbruksvarer som er hentet fra den andre siden av verden.

Lapskaus kan du lage mange varianter av med sesongens råvarer. Du kan tilpasse kjøtt og grønnsaker i forhold til sesong og tilbud.

Lys lapskaus

Oppskrift (4 personer)

600 g lettsaltet svinekjøtt, i terninger

7 dl kraft

800 g potet, i terninger

200 g kålrot, i terninger

200 g gulrot, i terninger

100 g sellerirot, i terninger

1⁄2 purre, i skiver

1 ts salt

1 ts nykvernet pepper

Legg kjøttet i en gryte. Hell kraft eller vann over. Kok opp og skum av. Senk varmen og la det småkoke i ca. 45 minutter eller til kjøttet begynner å bli mørt. Tilsett alle grønnsakene og kok videre i ca. 20 minutter til alt er mørt. Smak til med salt og pepper og server med flatbrød til.

5. Ta kontroll over matvarebeholdningen

Foreta en vareopptelling i kjøleskap, fryser og tørrvareskap. Lag en innholdsfortegnelse og kryss av for hver vare du bruker. På den måten har du til enhver tid kontroll over hva som mangler og unngår å bruke penger på å kjøpe varer du allerede har.

6. Lag en plan over ukens meny før du drar på matbutikken

Skaff deg oversikt over hva du har i kjøleskap/fryser og tørrskap og lag en meny for uken basert på hva du har. Hva kan du bruke for å lage et fullverdig måltid? Kanskje det kun et par småting som må handles inn? Ta med deg handlelisten til butikken for å unngå å handle inn ting du ikke trenger.

Tomatsuppe er en rimelig og rask suppe å lage fra bunnen av. Har du rester igjen kan det fint kjøles ned og varmes opp igjen, eller blandes med andre rester og lage en god restesuppe.

Tomatsuppe

Oppskrift (4 personer)

1 liten løk, hakket

2 hvitløksfedd i tynne skiver

2 stengler bladselleri i tynne skiver

Extra virgin olivenolje til steking

1 l grønnsaksbuljong

1 boks skåldede tomater

½ potte basilikum

Salt og pepper

½ potte basilikum, finhakket til servering

Stek løk, hvitløk og bladselleri i litt olje i en varm gryte. Det skal ikke ta farge. Hell tomat og buljong i, og la det småkoke i 15 minutter. Tilsett basilikum og blend suppen med en stavmikser. Smak til med salt og pepper. Anrett suppen i porsjonsglass eller boller med finhakket basilikum. Server med godt brød til.

7. Resirkuler

Har du grønnsaker og poteter til overs fra gårsdagen middag; lag en suppe av dem. Rester fra søndagssteken kan sammen med grønnsaker bli til en deilig gryterett eller som pålegg til skole- eller arbeidslunsjen. Pastaskruer er flotte å lage en salat av dagen etterpå.

Spar avskjæret på grønnsakene og bena på steken eller kyllingen og kok kraft på dem. Har du ikke tid eller ork etter middag, legg dem i fryseren og gjør det i helgen.

8. Sjekk familiens timeplan

Sjekk om det er noen kvelder enkelte medlemmer eller alle er borte, og tilpass menyen etter det.

Spaghetti med kjøttsaus er en rimelig pastarett å lage. Du kan også fint benytte karbonadedeig av svin eller kjøttdeig av kylling eller kalkun. Har du kjøttsaus til overs kan den benyttes til for eksempel lasagne en dag eller to senere.

Spaghetti med kjøttsaus

Oppskrift (4 personer)

2 hvitløksfedd

1 løk

500 g kjøttdeig eller karbonadedeig

2 ss olivenolje

2 bokser hermetiske tomater

½ ts salt

500 g spaghetti

50 g revet parmesan eller annen fast hvit ost

Skrell og finhakk hvitløk og løk. Stek løken først i olivenolje på middels varme til den er lett gyllen. Tilsett så hvitløken og stek videre i 1–2 minutter. Tilsett kjøttdeigen og stek videre til den er gjennomstekt, ca. 5–8 minutter. Ha blandingen over i en gryte og tilsett de hermetiske tomatene. La det koke i minst 30 minutter. Tomatbaserte sauser blir bare bedre jo lengre de koker. Da kommer sødmen i tomatene virkelig til sin rett.

Mot slutten av koketiden, koker du opp rikelig med lettsaltet vann og koker spaghettien etter anvisningen på pakken. Server spaghetti med kjøttsaus med revet parmesan drysset over.

9. Ikke la deg friste av tilbud som «tre for prisen av to»

Hvis du ikke får brukt varene før de må kastes har du kastet penger ut av vinduet.

10. Pass på proporsjonene

Kjøp ikke inn store varepartier hvis det ikke er tørrvarer du vet du bruker mye av.

11. Sjekk alltid holdbarhets- og best før-datoen

Ofte er de varene som går først ut på dato plassert først i hyllen.

12. Unngå plastposer

Ha alltid handlenett med deg i vesken eller i bilen så slipper du å kjøpe plastposer i butikken.

13. Aldri gå i matbutikken når du er sulten

Når du er sulten er det lett å velge fristende, usunne og lettvinte løsninger som også er dyre.

Artikkelen er laget og levert av kulinarisk.no – matoppskrifter.