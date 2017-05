Sosiale medier-ekspert: – Ikke selg barnet ditt for «likes»

Saken oppdateres.

Den svenske politikerens Ebba Busch Thors bilde av hennes to år gamle sønn liggende på en parkeringsplass , har skapt store diskusjoner i nabolandet.

En undersøkelse fra Medietilsynet viser at 45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nett slik at flere enn venner og familie kan se.

Flere eksperter er kritiske til bildedelingen og uttrykker bekymring for at barns integritet og personvern ikke blir godt nok ivaretatt.

Se fire ekspempler på hva du ikke bør dele nederst i saken.

Sett deg inn i barnets situasjon

Et klart råd er å sette seg inn i hva det betyr at du deler noe digitalt, sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg.

– Vær oppmerksom på hvilke bilder du deler og hvem du deler dem med. Et bilde av et barn i et fotoalbum kan være helt i orden, mens det kan være overgrepsmateriale i en annen sammenheng.

Hun mener man som forelder alltid bør sette seg i barnas ståsted før man deler bilder på av dem på nett.

– Spør deg selv om du hadde likt at andre delte et lignende bilde av deg eller om du gjør det kun av egen interesse. Ikke ta for gitt at barnet oppfatter bildet på samme måte som du selv gjør. Husk dessuten at dersom du deler et bilde åpent, er det omtrent ingen grenser for hvem som kan se det. Barna må dermed leve med at informasjon om dem er tilgjengelig for alle.

Be om tillatelse

Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert, Hans-Petter Nygård-Hansen, er selv far til tvillinger på 11 år. Han spør alltid om lov før han deler bilder av dem.

– Sønnen min synes det er gøy at jeg deler bilder og videoer av ham, mens datteren min er mer kritisk. Jeg ønsker å ha kontroll over hva som deles av meg, og det samme vil som regel også barn.

Fare for misbruk

Han mener likevel mye handler om hvor bildene deles.

– Det ene er at mange ikke er klar over at det de legger ut ofte ikke er lukket og at flere millioner mennesker som potensielt kan se det. Det andre er at feil type mennesker kan sette bildene i en helt annen kontekst. Det som var ment å være et søtt bilde kan dermed bli brukt i helt andre sammenhenger, sier Nygård-Hansen.

Han anbefaler alle foreldre å stille seg selv kontrollspørsmål før man trykker på publiseringsknappen. «Har bildet en verdi for andre?», «Kan det feiltolkes på noen måte?», «Kan barnet bruke bildet mot deg når han/hun blir eldre?»

– Ikke selg barna dine for «likes». Det er det mange som gjør.

SJEKKLISTE FØR DELING AV BILDER Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.

Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

Mengde: Del færrest mulig bilder.

Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.

Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.

Spør alltid barna: Bruk spørsmål som «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret. Kilde: Datatilsynet

Dette er bildene du bør vurdere ekstra nøye før du deler med andre:

1. Bilder som inneholder nakenhet:

– Denne type bilder er problematisk i nesten alle tilfeller, og Facebook har sine retningslinjer på dette området for å beskytte dem som ikke kan beskytte seg selv, sier Nygård-Hansen.

Han ber mødre og fedre tenke seg godt om før de deler bilder av nakne eller halvnakne barn.

– Nakenhet er så mangt. Det trenger nødvendigvis ikke være en tiss. Se fremover ti år i tid; vil barnet rynke på nesen av dette bildet, eller vil han/hun like det? Husk at når bildet først er lagt ut, er det for sent å fjerne det. Det er kun snakk om sekunder før bildet kan være spredt over hele verden.

2. Bilder av barn som er syke eller i sårbare situasjoner:

– Det er ikke noe hyggelig å dele bilder av et barn som er syk, lei seg eller sint. Ha respekt for at barn er mennesker med rett til privatliv. Prøv i stedet å fokusere på bilder med positivt budskap, for eksempel bilder der barnet har det gøy eller gjør noe det liker, enten det er å spille fotball eller bygge lego, råder Hegg.

Hansen-Nygård er enig:

– Spør deg selv; Hvorfor vil du dele bildet? Hvilken verdi har det for resten av verden å se barnet ditt ligge syk i sengen? Kan du begrense målgruppen? Bilder av barn som har skadet seg eller gråter, er bare trist.

3. Bilder av barn i uheldige eller komiske situasjoner:

– Jeg tenker man skal være veldig varsom med å dele denne type bilder eller videoer i sosiale medier. De kan få vanvittig mange likes og delinger, og barn kan oppfatte det som ydmykende. Det kan også brukes i sammenhenger som ikke er heldig for barnet, sier Hegg.

Hun oppfordrer foreldre til å sende bildene direkte til dem man ønsker skal se det i stedet for å dele åpent.

Nygård-Hansen mener imidlertid at denne type innhold ikke nødvendigvis er problematisk.

– Det er bedre å le enn å gråte, og det er nok andre ting vi bør være mer bekymret for enn at vi legger ut humoristiske bilder og videoer av barna våre. Det er likevel viktig med variasjon. Hvis du utelukkende legger ut pinlige bilder av barnet, etterlater du et inntrykk av at du har en kløne av en unge. Få derfor frem andre situasjoner også, sier sosiale medier-eksperten.

4. Bilder av andres barn

– Unngå å dele bilder av andres barn, der barnet selv er i fokus. Det kan være svært uheldig for barn som lever på hemmelig adresse eller er i sårbare situasjoner, sier Hegg.

Husk også at folk har forskjellige normer og verdier for hva som er greit å dele.

– Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem. Husk på at andre foreldre kan ha andre grenser enn det du har, vis respekt for det, legger hun til.

