Stor test av nøttepålegg

Saken oppdateres.

Det er ingen tvil om at nøtter er sunt. Forskning viser at en neve nøtter om dagen er bra for helsa, og det kan faktisk være bra for vekten også. Men hva med nøttepålegg?

Sjokolade- eller nøttepålegg

Det finnes etterhvert mange tyoer nøttepålegg i butikkhyllene. Mange av dem er laget av peanøtter, men en del typer inneholder andre nøtter.

Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilket nøttepålegg du synes er best her.

Opptatt av sunn og næringsrik kost på matbordet i familien? Her er flere tester:

Slik har vi gjort testen I denne testen har vi gjort en vurdering av næringsinnholdet på pålegg som enten heter peanøttsmør (eller en annen type nøttesmør) eller nøttepålegg. For å vurdere produktene opp mot hverandre, har vi sett på innhold av mettet fett, umettet fett, sukker, protein, og andel nøtter. Vi har gitt trekkpoeng for de påleggene som inneholder palmeolje. Mye protein, umettet fett og nøtter trekker opp, mens mye sukker og umettet fett trekker ned. De produktene som har fått høyest poengsum får terningkast 6, mens de som har fått minst poeng har fått terningkast 1.

Her er flere relevante tester:

Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.