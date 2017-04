Syv av ti vil ikke date en som har pengeproblemer

Saken oppdateres.

Økonomiske problemer er et hinder for potensielle forhold. Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Nordea.

Nær 70 prosent av de spurte svarer at de ville sluttet å date en potensiell partner dersom de fant ut at den andre bevisst skjulte stor gjeld eller hadde store forbrukslån.

Samtidig svarer 45 prosent av de spurte at de ville avsluttet daten dersom vedkommende har betalingsanmerkninger.

Mer om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS for Nordea.

Datainnsamlingen ble gjennomført på Kantar TNS’ onlinepanel.

I alt ble det gjennomført 1012 intervjuer i en representativ stikkprøve bestående av personer i alderen 18–65 år. Funn Hvilke økonomivaner ville fått deg til å slutte å date en potensiell ny partner? Bevisst skjuler gjeld: 68 prosent

Har store forbrukslån: 67 prosent

Er unnvikende når det gjelder å betale hans/hennes del av felles aktiviteter: 49 prosent

Har betalingsanmerkninger: 45 prosent

Kommer med tomme økonomiske løfter: 38 prosent

Er gjerrig: 28 prosent

Stiller kritiske spørsmål til mitt forbruk: 15 prosent

Bruker for mye penger på egne hobbyer: 15 prosent

Er ikke flink til å spare: 15 prosent

Annet: 1 prosent

Ingen av forholdene nevnt ovenfor: 6 prosent

Vet ikke: 8 prosent Kilde: Nordea

Går utover tryggheten

Samlivsterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, er ikke overrasket over funnene. Hun mener økonomi har stor betydning i parforhold og sier penger er et vanlig tema i terapirommet.

– Penger og prioriteringer er noe par må forholde seg til hver dag, enten de liker det eller ikke. Er paret ulike på det området, fører det fort til dårlig stemning eller vonde krangler som kan ødelegge hverdagsflyten og slite på kjæresteforholdet, sier Søyland.

– En skikkelig turn-off

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, har gjennom TV-serien «Luksusfellen» møtt mange par med økonomiske problemer.

– Økonomisk rot, betalingsproblemer eller mye tullegjeld er for mange en skikkelig turn-off, mener forbrukerøkonomen.

Hans erfaring er at dårlig økonomi er ødeleggende for parforhold og årsaken til mange samlivsbrudd.

– Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse. Jeg hører også ofte om hodepine, problemer med å sove, vondt i magen og nedtrykthet. Sexlivet blir også påvirket, og i sum rammes parforholdet i stor grad.

De vanligste pengeproblemene i forhold Økonomi er ikke-tema: Økonomi kan oppleves som både kjedelig og usexy, men uten at paret snakker sammen og avstemmer forventninger og forbruk kan det fort bli krise. Krisen får vokse hvis ingen tar tak i det. Å snakke om økonomi er helt nødvendig og avgjørende for et godt parforhold. Stor forskjell i inntekt: Den ene føler at han/hun bidrar mer enn den andre. Samtidig opplever den andre å være underdanig fordi han/hun bidrar mindre. Stort sprik i inntekt/formue kan ved starten av forholdet føre til utfordringer fordi forbruk og pengevaner er vidt forskjellig. Forskjell i forbruk: Den ene bruker mye mer penger enn den andre. Det blir særlig et problem hvis forbruket er større en økonomien tillater. Det blir feil om den ene opplever at han/hun sparer og er forsiktig mens den andre sløser og ikke bryr seg. Ulike prioriteringer: Den ene reagerer på den andres småkjøp, mens han/hun selv kan unne seg en dyr merkejakke uten å se på det som sløsing. Ulike verdier: Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer. Den ene vil bruke penger på oppussing av bolig for å øke markedsverdien, mens den andre vil investere i reiser og opplevelser med familie og venner. Manglende oversikt: Hvis ingen vet hvem som betaler hva, kan regninger fort bli liggende ubetalt. Hvis ingen vet hvilke regninger som kommer og har satt av penger til det, er veien kort til inkasso og betalingsproblemer. Det blir lettere å ta feil avgjørelser og feil prioriteringer uten oversikt. Og det går fort utforbakke om man ikke stopper opp og tar tilbake kontrollen over økonomien. Omstilling: Par som sliter med å omstille seg i en overgangsperiode med dårlig råd, for eksempel på grunn av nedbemanning på jobb eller boligsalg med tap. Kilder: Magne Gundersen og Kate Elin Søyland

Kan få store konsekvenser

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, tror dårlig økonomisk sans oppfattes som usexy for mange. Samtidig kan den enes pengeproblemer få store konsekvenser for begge i forholdet.

– Leier dere bolig sammen, kan du selv få store problemer om partneren ikke betaler sin andel av husleien i tide. Enda større risikosport er det å kjøpe bolig sammen med en dårlig betaler. I verste fall kan boligen ende på tvangssalg eller du blir tvunget til å betale også din partners andel av boliglånet.

Ender i verste fall med samlivsbrudd

Hun råder par til å ha en åpen og ærlig dialog om økonomi helt fra starten av forholdet, for å avdekke eventuelle problemer.

– Mange styrer unna pengepraten. Det er et paradoks da mange forhold går i oppløsning på grunn av uenigheter i økonomien, sier Reitan.

Søyland er enig i at full åpenhet er en del av løsningen.

– Absolutt. Vær åpen og ærlig, spesielt når det er vanskelig. Prøver du å dekke til, skjule og bagatellisere økonomiske problemer, kan det føre til at kjæresten din mister tillit til deg og du vil kunne rammes av en samlivskrise. I verste fall kan det ende med samlivsbrudd.

... og tar du tak i problemene kan det gi forholdet en opptur

Gundersen mener det å ta tak i pengeproblemene sammen kan gi næring til parforholdet.

– Hvis problemet blir satt ord på og paret sammen håndterer utfordringen, kan det faktisk gi parforholdet en real opptur. Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling, bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer:

– I «Luksusfellen» ser jeg ofte at når jeg setter opp et budsjett og lager en plan for hvordan de skal komme seg ut av problemene, letter alt. Både humøret, helsen og søvnen bedres.

Slik takler du pengeproblemer i et parforhold

Kommuniser

Snakk om forventninger og forhold til egen og felles økonomi allerede tidlig i forholdet. Har dere en åpen dialog om økonomi, blir også økonomipraten mindre tabubelagt - noe dere kan dra nytte av senere. Åpenhet skaper tillit, og tillit er en forutsetning for et godt og varig forhold.

Kartlegg og ta tak i problemene

Finn ut hvorfor dere krangler eller er uenige om penger og sett inn tiltak. Bare det å ta tak i problemene, kan bedre parforholdet – også lenge før økonomisituasjonen er normalisert.

Planlegg

Lag en enkel struktur som gjør det lettere å være ulike. Sett for eksempel av et lite fast beløp til hverdagsopplevelser. Da kan du respondere positivt når din kjære spontant inviterer deg med på en date, uten å mase om at dere ikke kan ta dere råd til det. Lag også en idébank av opplevelser som er gratis.

Unngå økonomiske avtaler

Har partneren din pengeproblemer, bør du unngå å låne bort penger eller skrive under på verdipapirer som kan sette din egen økonomi i fare. Bor dere sammen, er det viktig å ha separate kontoer og dele opp økonomien slik at du unngår å forsørge den andre.

Vis støtte og sett krav

Gi støtte, men sett samtidig krav til en partner med økonomiske problemer. Hjelp gjerne til med å skaffe oversikt over gjelden, samt lage en plan for nedbetaling. Selv om det er fristende å redde partneren din ut av pengekrisen, vil det være en bjørnetjeneste. Det er den som sliter med økonomien som selv må ordne opp.

Oppsøk profesjonell hjelp

Få gode råd og innspill fra en økonomisk rådgiver, og bruk også gjerne et par timer hos en parterapeut for å løse opp i flokene.

Kilder: Elin Reitan, Magne Gundersen og Kate Elin Søyland