Test av 24 proteinbarer

Slik har vi gjort testen

I denne testen har vi sett på hvor mye protein, mettet fett, sukker og kalorier hver av proteinbarene inneholder.

Vi har valgt å vurdere sukker fremfor karbohydrater, fordi sukkeralkoholer inngår i karbohydrater men har ikke samme gunstige effekt i forhold til restitusjon som raske karbohydrater.

Vi har latt innhold av karbohydrater, protein og kalorier telle dobbelt så mye som innholdet av mettet fett, og har gitt trekk hvis barene inneholder kunstig søtstoff (fordi det er gunstigere med høyere innhold av raske karbohydrater i en restitusjonsbar), og hvis de inneholder palmeolje.

Barer som inneholder mindre enn 300 kcal per stk har fått høyere score enn de som inneholder mellom 300 og 350 kcal per stk, som igjen har fått høyere score enn de som inneholder mer enn 350 kcal per stk.

Barer som inneholder mer enn 20 g protein per stk har fått høyere score enn de som inneholder mellom15 og 20 g protein per stk, som igjen har fått høyere score enn de som inneholder mindre enn 15 g protein per stk.