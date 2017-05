Test av brødmiks: Billigere, men ikke nødvendigvis sunnere enn ferdigbrød

Saken oppdateres.

For alle som spiser brød jevnlig, kan det være mye å hente på å velge de groveste typene fordi de inneholder mer fiber, vitaminer og mineraler enn brød laget på finmalt mel.

Jo grovhetsprosenten er, dess sunnere er brødet. Dette gjelder også brødmikser som vi tester her.

Er brød usunt?

Brød har gått fra å være typisk norsk og noe alle spiser hver dag, til å bli noe flere er skeptiske til. Årsaken er at brød inneholder mye karbohydrater, og et høyt inntak av karbohydrater kan bidra til vektøkning hos dem som er disponert for det. Men det er viktig å være klar over at det da er snakk om raske karbohydrater.

Mens grovt brød er en fin kilde til fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter, er lyst brød laget av finmalt mel full av raske karbohydrater og fattig på andre næringsstoffer.

Brødskalaen og grovhetsprosent

De fleste industribakte brød og brødmikser er i dag merket med en brødskala og grovhetsprosent som viser hvor grovt brødet du kjøper er. Dette er nyttig informasjon som hjelper deg til å finne det groveste brødet.

Skal du velge grovt, bør du gå for et brød/en brødmiks som har minst 3/4 av brødskalaen skravert.

Bake fremfor å kjøpe?

Den største fordelen med å velge brødmikser fremfor ferdig brød, er at brødmikser er billigere, og det er greit å ha i huset slik at du alltid kan lage nystekt brød.

Det er generelt litt mindre salt i brød laget av brødmikser sammenlignet med industribakt brød, noe som jo er en fordel ettersom veldig mange av oss får i seg for mye salt.

Mange av brødmiksene inneholder langt mindre fiber enn hva du kan få hvis du kjøper et grovt brød i butikken.

Bak brødet selv

Hvis du spiser mye industrifremstilt brød, får du i deg en del salt. De aller fleste av oss får i oss for mye salt, så en fin måte å redusere saltinntaket på er å bake brødet selv.

Det ideelle er selvfølgelig å bake brødet «helt selv», uten å bruke ferdige brødmikser. Da kan du selv bestemme hvor mye salt du vil ha i brødet, og har mulighet til å ha i alt du vil av grovt mel, frø, nøtter og andre sunne ingredienser.

Slik har vi gjort testen For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av protein, umettet fett, sukker, fiber og salt pr. 100 g ferdig brød laget av brødmiksene vi tester. Vi har også sett på grovhetsprosenten. Grovhetsprosenten, og mengden protein, umettet fett og fiber trekker opp, mens innholdet av sukker, og salt trekker ned. Siden fiber er såpass viktig, og brød er en viktig kilde til fiber, har vi latt dette telle dobbelt. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilken du syns smaker best her. I testen er produktene rangert fra terningkast fire til seks. Produktene er rangert opp mot hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast seks. Et produkt som får terningkast fire i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

