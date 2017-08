Test av halvstekte brød: Inneholder mer salt enn ferskt brød

Slik har vi gjort testen

For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av umettet fett, sukker, fiber, salt og grovhetsprosent. Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er. Mye fiber, umettet fett og grovhetsprosent har trukket opp, mens innholdet av sukker og salt har trukket ned.

Smak er ikke en faktor i testen.

Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast seks. Vi har valgt å ikke gi lavere terningkast enn tre ettersom alle disse brødene er sunnere enn lysere typer brød. Et produkt som får terningkast tre i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast fire er dårlig, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.