Lars Von Triers Zentropa under etterforskning for seksuelle overgrep

Salmar tjente mer til tross for nedgang i lakseprisen

Zimbabwes regjeringsparti melder at Mugabe er pågrepet

Test av julekalendere for barn: Store forskjeller på pris og innhold

To trønderske selskaper fikk designpris

Test av julekalendere for barn: Store forskjeller på pris og innhold

To trønderske selskaper fikk designpris

Saken oppdateres.

Skal du kjøpe ferdig julekalender til barnet ditt, er utvalget stort – i hvert fall på nett. I butikkene vi besøkte var utvalget mindre enn tidligere år, men kanskje er butikkene bare sent ute?

Det er også store prisforskjeller, så det kan lønne seg å titte litt rundt i god tid før desember, for å få best pris på den dere skal kjøpe til barnet.

Det kan også være mye penger å spare på å velge fjorårets modell. Med mindre barnet allerede har hatt kalenderen, er det lite forskjell fra år til år i mange av julekalenderne.

Våre små testere

I denne testen er det kalendere til barn i barnehagealder som er i fokus. Vi hadde med oss seks barn i Molkeholen barnehage i Stavanger på testen.

De var Sander (3 år i desember), Silje (3 år), Johanna (4 år i desember), Felix (4 år i desember), Jenny (5 år) og Theodor (5 år). De åpnet ti julekalendere med stor iver og entusiasme.

– Du fikk en lego! (Felix om Lego Friends)

– Det er en rutsjebane for katten! (Silje om Lego Friends)

– Jeg fikk en motorsag! (Jenny om Brio)

– Jeg synes denne var kjekk allerede! (om Schleich)

– Hva skal vi gjøre med dette her? (Johanna om SingSang)

Slik gjorde vi testen Vi har kun testet et utvalg av julekalenderne som finnes på markedet. Utvalget er for å få mest mulig bredde i typen kalendere, og vi har kun sett på nye kalendere. Tidligere år har vi hatt kun lekejulekalendere i fokus. Men nykommeren i år er bok-kalendere. Vi har derfor med to av disse. Vi har også tatt med en sang-kalender, samt en variant som kan fungere både som egen kalender og i kombinasjon med pakkekalender. Vi har også hatt de minste barna (under skolealder) i fokus. De fleste kalenderne i disse formatene krever mer av foreldrene, og vil fungere mer som aktivitetskalendere enn lekekalendere. Prisene vi har oppgitt er de vi betalte i lekebutikker i Stavanger/Sandnes i begynnelsen av november 2017.

Hva syntes barna?

Det er ingen tvil om at det er gøy å åpne luker – særlig når man får åpne alle sammen på én dag slik som i testen vår.

Kalenderne som barna lekte mest med var Brio, Schleich, In the woods og Paw Patrol – kalendere som ikke krever bygging.

Men de som fikk frem flest smil og kos var de tre som var voksenstyrte – Singsang, Fantorangen og Disney.

Hvilke likte barna best?

Etter testen ba vi barna fortelle oss hvilken kalender de hadde mest lyst på selv:

Jenny: Lego Friends

Johanna: Cars 3

Theodor: Lego Friends

Sander: Dyr! (Schleich)

Felix: Dyr! (Schleich)

Silje: Paw Patrol

Noe er for vanskelig for de minste

Mange av lekejulekalenderne på markedet er for vanskelige for barnehagebarn. Mange barn i barnehagealder vil gjerne ha Lego Friends eller Lego Star Wars fordi de er populære. Men i alle de seks årene vi har testet julekalendere, har barna i barnehagealder alltid trengt mye hjelp.

Dessuten har interessen dalt fort. Kanskje skal man drøye slike kalendere til siste året i barnehage, eller vente til skolealder?

For førskolebarn kan viskelær, klistremerker og stempler være spennende – særlig om barnet liker å tegne og/eller leke skole. Men Cars 3 med skoletilbehør-tema vil neppe fenge i lengden for en liten Cars 3-entusiast som elsker biler.

Velg ut fra barnas interesser

Under kan du lese om alle kalenderne – her sortert etter vår rangering fra topp til bunn. Akkurat rangeringen var mye vanskeligere i år enn før – for det var få som utmerket seg i veldig positiv eller negativ retning.

Alle kan fungere greit, så velg gjerne etter barnets ønsker og interesser. Elsker barnet Lego Friends, kan det godt hende det er kalenderen dere skal velge – selv om den ikke kommer høyt opp i vår rangering.

En del av kalenderne fungerer dessuten best om barnet allerede er interessert i og har litt slike leker fra før av – som for eksempel Brio togbane.

Disse kalenderne har barna testet

Trykk på overskriften for å komme til testen.

NB! Det er bilde og video av innholdet i kalenderne på lenkene under, så det er lurt å ikke vise disse til barna.

1. plass: Schleich – wild life

2. plass: Brio

3. plass: Fantorangen

4. plass: Disney – Fra alle oss til alle dere!

5. plass: Paw patrol

6. plass: In the woods

7. plass: SingSang

8. plass: Playmobil – nissens verksted

9. plass: Lego Friends

10. plass: Cars 3

Vi har kun sett på nye kalendere. Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også (for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars). Til tross for små endringer i innhold holder de seg ganske lik fra år til år.

Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.