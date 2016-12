Test av juleskinke:

Slik har vi gjort testen

I denne testen har vi sammenliknet næringsinnholdet i juleskinker som var å få kjøpt i de største matvarekjedene rett før jul.

For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av skinkene, har vi sammenliknet innhold av salt, protein og mettet fett, samt om skinkene er røkt på tradisjonell vis eller tilsatt røykaroma.

Mye protein har trukket opp, men salt og mettet fett har trukket ned. Skinkene som er tilsatt røykaroma har fått et poeng for dette.

Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 6 og de minst sunne får terningkast 3.

Et produkt som får terningkast 6 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter.

Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast 3 er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.