To av tre nordmenn mener de sløser til jul

62 prosent, eller to av tre nordmenn oppgir at de sløser til jul.

Det det sløses mest med er julemat og drikke (32 prosent), dernest mange julegaver (25 prosent) og dyre julegaver (23 prosent), viser fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag for Sparebank 1.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen synes det ikke er så overraskende at sløsing med mat og drikke kommer på topp.

(Tall er prosent. Kilde: Sparebank 1)

– Det ligger i den norske juletradisjonen at man skal unne seg litt ekstra godt og mye på mat- og drikkefronten. Sløsing krydrer hverdagen, sier han.

– I julen skal det ikke mangle på noe, det skal være bugnende bord når familie og venner treffes. De fleste av oss har en grei økonomi, og i november/desember beregnes halv skatt på lønnen, derfor tåler vi godt å skeie litt ut og bruke ekstra penger til jul. Men det er når sløsingen blir større enn lommeboken tillater det, at det blir et problem.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse på oppdrag for SpareBank 1 Gruppen. Det er en elektronisk spørreundersøkelse utført i perioden 9. – 15. november 2016 med et landsrepresentativt utvalg på 1009 personer.

Vanskelig å komme på ønsker

At mange og dyre julegaver kommer på plassene etter, har han også noen tanker rundt:

– Før var det mer slik at dersom barna manglet parkdress eller den voksne en vinterjakke, kunne det være en fin ting å ønske seg til jul. Nå er mitt inntrykk at slike innkjøp gjøres umiddelbart, det kan derfor være vanskelig å komme på gaveønsker til jul for både store og små. Mange har allerede alt det de trenger og derfor kan julegaver oppleves som strengt tatt unødvendige.

En annen utvikling han synes å se er hvor opphengt mange virker å være i at julegavene må koste en viss sum.

– Man finner en gave på salg, men føler likevel ikke at man er i mål og ender opp med å kjøpe enda en gave. Da er det ikke lenger bare sløsing med penger, men også sløsing med tid.

Jul er blitt en sammensatt begivenhet for de fleste av oss

Sløsingen til jul avtar tydelig med alder. Åtte av ti unge oppgir at de sløser mens under halvparten av de eldre oppgir at sløser til jul.

– Det er ikke julehandelen som får matsystemet i verden til å knekke sammen

– Jul er blitt en sammensatt begivenhet for de fleste av oss. På den ene siden er julen en fin tid å være sammen med dem man er glad i, bruke tid på hverandre. På den annen side har høytiden gradvis de siste årene fått et mye større fokus på gaver og forbruk på en måte som mange finner stressende og slitsomt, sier leder i Framtiden i våre hender, Christoffer Ringnes Klyve.

Når så mange i undersøkelsen oppgir å sløse, mener han det kanskje har rot i at man selv kjenner på at det blir litt for mye, man er mettet.

- Nå til dags ønsker ingen å være en moralsk pekefinger, heller ikke vi i Framtiden i våre hender. Det er ikke julehandelen som får matsystemet i verden til å knekke sammen. Det er ikke hva man gjøre mellom jul og nyttår som er avgjørende, men hva man gjør mellom nyttår og jul, som man sier.

- Likevel, det kan være viktig å komme til et punkt for seg selv hvor man bestemmer seg for at det er godt nok. Godt nok både når det gjelder stell av hus og forberedelser og når det gjelder innkjøp av gaver, mat og drikke. Still deg spørsmålet. «Var det egentlig for lite av noe i fjor eller klarte vi oss?». En fin trend jeg ser sprer seg er forslag til hva man kan bruke julematrester til. Det er så mye bedre enn å kaste mengder av mat.