Tøffest bak tastaturet?

Saken oppdateres.

Er du mer tilbøyelig til å sende en SMS enn å ringe? Deler du villig av livet ditt på Facebook, men er mer restriktiv stilt ansikt til ansikt med en annen person?

Kanskje er du såkalt tekstrovert. Ta testen lenger ned i saken.

Stadig flere klienter

Psykolog Lise August i Fredriksberg i Danmark opplever at stadig flere klienter tar opp med henne at mye av kommunikasjonen deres med andre er online og ikke personlig.

– Tidligere erfarte jeg at det særlig var introverte som også var tekstroverte. Men nå ser jeg at atferden sprer seg til typisk ekstroverte personer også, særlig unge, som kan føle seg mer «fri» ved å holde andre på avstand. Det kan også handle om at den kulturelle utviklingen påvirker og former måten å uttrykke seg på, sier August, som også er spesialist i psykoterapi.

Føler seg mer modig

Begrepet tekstrovert har dukket opp den senere tid og er satt sammen av ordene «å tekste» og «introvert», skriver danske Berlingske.

Ifølge den amerikanske slangordboken Urban Dictionary er definisjonen: «En person som føler seg mer modig skriftlig enn i en virkelig samtale» eller «en som helst vil si hva hun/hun virkelig føler gjennom tekstmeldinger».

Kjenner du deg igjen i punktene?

Debattredaktør i Politiken, Ditte Giese, har utformet en liste med syv punkter som til sammen kan være en slags minitest på om du er tekstrovert.

Kjenner du deg igjen i en eller flere av disse scenariene:

Du synes det er anmassende når folk ringer, men besvarer mailer, SMS-er og meldinger på Facebook døgnet rundt. Når du er i selskap med levende mennesker kan du godt savne den stille mer uforpliktende kommunikasjonen på nettet. Du tenker i tweets på 140 tegn og går konstant og formulerer statusoppdateringer og morsomme hashtags inni i hodet. Du er aldri på hugget på fest, online-dating er du derimot en racer på og tør alltid by opp til en Facebook-flørt. Du vil helst ta alle former for konfrontasjon og konflikt skriftlig. Du har alltid en strøm av uavlyttede telefonsvarerbeskjeder som starter med «du er vanskelig å få tak i...». For det meste vet du ikke hva du føler, eller hva dine holdninger er, før du begynner å skrive dem på skjermen.

Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.

– Det er noe jeg fraråder

Psykolog Lise Augusts klienter forelsker seg på SMS eller andre sosiale medier og slår opp der.

– De håndterer konflikter skriftlig også. Det er noe jeg fraråder, da konflikten ofte kan eskalere, sier hun til oss.

Videre har klientene vanskeligheter med å sette grenser for online-samværet som kan strekke seg til alle døgnets tider.

«Riktigst» og «finest» kommunikasjon

Men er det et problem å være tekstrovert? Det mener August at det på ingen måte trenger å være.

– For noen kan det rett og slett være en fordel, et område man kan briljere på som åpner dører. Man skal vokte seg for å problematisere det generelt, moralisere over hva som er «riktigst» og «finest» kommunikasjon. Flere og flere unge føler det mer naturlig å leve en stor del av livet på SMS, Facebook, snapchat og så videre. Problemet oppstår idet man har angst for den personlige kontakten og føler seg hemmet og sjenert, sier August.

Professor Svenn Torgersen ved Universitetet i Oslo er ekspert på personlighetspsykologi.

– Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier . Så vi må tenke prosenter her, det typiske for noen introverte /innadvendte er at de kan ha en større andel av sin sosiale kontakt online, sier Torgersen.

– Er det bra eller dårlig?

– Optimisten vil si det er flott fordi sosial kontakt i seg selv er bra, men skal man se etter farene kan det være negativt særlig for introverte unge og bidra til å hindre dem fra å bryte et mønster og øve seg på å ta kontakt med andre ute i det virkelige livet. En slik endring trenger ikke være noe mål i seg selv, hvis man er fornøyd med å være slik man er, men en del introverte kan kjenne på passivitet, ensomhet og savne kontakt med andre.

– Livet for den ekstroverte kan være kaos

Hva er best å være, introvert eller ekstrovert? Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener Torgersen.

– Jeg vil si at kombinasjonen persolighetstrekk og til hvilket bruk er sentralt her. Er du ekstrovert, men samtidig aggressiv er du en slitsom person å være rundt, eller livet for den ekstroverte kan være kaos siden man styres av impulser og innfall hele tiden, sier han.

– På den annen siden, er du introvert, men har lite orden på tilværelsen kan det bli mye fomling. Men et introvert menneske, unevrotisk med struktur kan gjøre det bra i mange sammenhenger, eksempelvis i arbeidslivet som en kontrast til den ustrukturerte, lidenskapelige ekstroverte som aldri setter bremsene på. På den annen side skaper en ekstrovert og vennlig person mye glede og entusiasme rundt seg. Den ideelle arbeidsplass har litt av begge typer.

Folk i sør- og norddistrikt

– Hvem er introverte og ekstroverte?

– Det er vanskelig å trekke skillelinjer langs kjønn, grad av intellekt og så videre. Men gjennom livet er man mest ekstrovert i 20-årene og mest introvert mot slutten av livet. I tillegg ser man interessante trekk ved nord- og sørområder innenfor mange land, men Nord-Norge er et unntak. Det er flest ekstroverte i Sør-Italia, flest introverte i Nord-Italia, det samme gjelder for Tyskland, Nederland og så videre.

Det er to mulige årsaker til dette interessante funnet, mener professoren:

– Dopaminnivået, et hormon som er koblet til hjernens beløningssystem og som gir signaler som gjør oss oss glade og euforiske, øker med solen og spiller inn, bosettingstetthet likeså. Introverte mennesker har gjennom tidene hatt tendens til å søke mot kaldere, mer grisgrendte strøk hvor det er lengre mellom gårdene.