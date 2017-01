Utenlandske kvinner søkte om abort i Norge

Saken oppdateres.

– Hittil har vi fått åtte forespørsler om fosterreduksjon fra utenlandske kvinner. Alle er blitt avvist, opplyser overlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim til Vårt Land .

Kvinnene kom fra Italia, Tyskland, Irland, Sverige og Danmark, ifølge Eggebø. Bakgrunnen for avvisningen er at de ikke oppfylte kravet om å oppholde seg i Norge når de ba om fosterreduksjon.

Tidligere i år konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Loven nevner ikke dette spesifikt, men tolkningen slo fast at den ikke var til hinder for slike inngrep.

Fosterreduksjon innebærer at kvinner som er gravide med friske tvillinger eller flere, kan få gjennomført abort på ett av fostrene. Da abortloven ble innført i 1975 var ikke dette en medisinsk mulighet, noe det er nå

Like før jul avviste flertallet på Stortinget KrFs og Senterpartiets ønske om å gjøre fosterreduksjon ulovlig. I Danmark er det er det tillatt å redusere antall fostre til to, men under normale omstendigheter ikke til ett.