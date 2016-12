Slik tar du julevasken i en fei

Saken oppdateres.

Julaften kommer tett på vanlige arbeidsdager i år, og mange har kanskje verken tid til eller ønske om å vaske rundt hele huset til jul.

Men hvordan får man huset til å se presentabelt ut på minimalt med tid?

adressa.no gir deg her en hurtigoppskrift på hvordan du får huset juleklart med minimalt stress. Vaskebokforfatter Elisabet Høye har skrevet boka «Ren glede» og prøvd ut vasketriksene som virker best. Her deler hun noen av dem med våre lesere.

Triks nummer én når man har det travelt, er å tenke på hva som synes best.

- Du kommer langt med en vanlig helgevask, men hvis tida er for knapp, bør man prioritere de rommene folk ser og der folk er. Ikke bry deg om soverom og kott, der kan du heller bare stue inn ting, sier Elisabet Høye.

Mange vaskebyråer er forlengst fullbooket til jul.

Ryddig gang - ryddig hus

Hun anbefaler å starte med gangen.

- Skal man ha gjester, kan det være lurt å rydde gangen, slik at gjestene får plass til å sette fra seg sko og klær. En ryddig gang gir inntrykk av et ryddig hus, sier Høye.

Blir du opprørt over tanken på kjappe løsninger? Her er den mer grundige og tidkrevende versjonen.

Kjøkkenet:

Dropp skapvask, men tørk over frontene med en fuktig klut. Gjerne mikrofiberklut, men vær obs på at dette kan ripe opp høyglansflater.

- Det kan være hyggelig å vaske kjøleskapet før man gjør storhandelen til jul. Når du vasker kjøleskapet, kan du gjerne ha litt salmiakk eller oppvaskmiddel i vaskevannet – salmiakken bidrar til å fjerne vond lukt, råder vaskeeksperten.

Koketoppen får du blank og flekkfri med grønnsåpe.

- Grønnsåpevann er også fint til å vaske flater av børstet stål. Du kan også polere med litt babyolje og tørkerull. Da blir fingermerker og striper borte, og det blir blankt og fint! sier hun.

Hvis du har litt mer tid: Her er tipsene som får komfyren ren på 1-2-3

Badet:

Fjern hår i sluket og tørk støv. Vask over kran, speil og vask doen . Man kommer langt med en fuktig mikrofiberklut der også. Til toalett funker det bra med engangskluter, eller vanlig vaskeklut som desinfiseres etterpå. Bruk et surt rengjøringsmiddel som tar kalk, for eksempel en baderomsspray eller litt eddik.

- Til dusjen, bruk gjerne to deler Zalo og en del eddik. Basiske vaskemidler, som skurekrem og salmiakk, tar hudfett. Men du kommer også langt med vanlig oppvaskmiddel, som kan fungere både mot kalk og hudfett. En grov mikrofiberklut og vann kan også gjøre underverker.

Slik rengjør du dusjen med Zalo - og eddikblanding:

- Først spyler du godt med varmt vann fra dusjen, fugene bør mettes med vann. Smør inn blandingen med en grytesvamp, la det virke i 15 minutter, tørk av og spyl med rent vann fra dusjen. Gni blankt med et håndkle som ikke loer. Det er utrolig hvor blankt det blir, anbefaler vaskeksperten.

Julevasken kan også fungere som treningsøkt...les mer her.

Stua:

- Tørk støv. Det er lurt å begynne med en tørr mikrofiberklut, den tar med støvet. Tørk etter med en nysentrifugert mikrofiberklut. Du trenger ikke vaskebøtte en gang, bare brett kluten i åtte, så har du åtte sider. Du vasker deg gjennom store deler av stua med én klut, sier hun.

Her er 12 vasketriks du bør kunne

Gulvvasken kan man hoppe over. Mange gulvprodusenter fraråder uansett gulvvask med mye vann.

- Støvsug eller tørrmopp gulvet, og fjern eventuelle flekker med en fuktig klut, råder Høye.

Visste du at bare én gulvtype bør vaskes med grønnsåpe?

LES OGSÅ: Når hjemmet er kun shabby - ikke chic...

Helt til slutt...

- Kjøp noen fine blomster, for eksempel røde tulipaner. Hvis man tørker raskt over, er det bare å sette fram blomster og sette på noe julemusikk, så kan jula bare komme, sier Elisabet Høye.

Aller viktigst for trivselen er tross alt lavt stressnivå og godt humør!

LES OGSÅ: Raymond startet med 40 julelys i 1995. Etter det ballet det kraftig på seg

Her finner du årets juleøltest.

Her er årets mest sexy julegavetips

Jul på Netflix - her er tipsene