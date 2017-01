Kinesisk gull

Huawei Mate 9 Pro er den kinesiske mobilprodusentens dyreste og mest avanserte smartmobil så langt. Den er i følge fabrikanten utstyrt med avansert kunstig intelligens som skal kunne lære seg ditt bruksmønster og optimalisere både batterilevetid og programvare etter kort tids bruk. Noe vi selv noe forbløffet fikk erfare.

Telefonen har også en veldig tiltalende finish. Vår testmodell kom i gull / champagnefarge og selv om metallet både foran og bak sugde til seg fingermerker og fettflekker bare du snudde hodet den vegen, så var disse merkene bemerkelsesverdige lette å pusse vegg. Stryk av skjermen eller bakdekselet med et skjorteerme eller hvilken som helst klut og merkene er borte på et øybelikk.

Designmessig så er Mate 9 Pro bemerkelsesverdig lik Samsung Galaxy S7 Edge med sin lett kurvede skjerm og avrundende kanter. Men den føles langt mer solid ( og tyngre ) enn flaggskipmodellen til Samsung.

Undertegnede har testet mobiltelefoner for Adresseavisen siden 2002, lenge før smarttelefonenes inntog, og mange ganger har jeg trillet en sekser på terningen for så ulike produsenter som Siemens, Nokia, Motorola, Sony-Ericsson, Samsung og Apple. Men sjelden har jeg vel vært mer bombesikker i min sak enn for for Huawei Mate 9 Pro.

Beste batteri...ever!

Det du får for pengene her er er en mobil som kan matche ( og i de fleste tilfeller overgå ) både iPhone 7 og Samsung Galaxy S7. Den er lynrask på de aller fleste funksjoner, har et kamera som oppfyller alle behov, og best av alt -den har det beste batteriet vi så langt har sett i en smartmobil av denne klassen. Der Galaxy S7 krever minst en lading per døgn ved normal bruk og iPhone 7 klarer halvannet døgn, så har Mate 9 Pro plenty av batteritid igjen selv på tredje døgnet. Vi har testet dette intensivt i mellomjula ved å bruke telefonen både til spill, foto, video og samtaler, men selv om batteriindikatoren på dag 2 var ned på 11 prosent så holdt den til langt ut på dag 3 selv ved intensiv bruk. Hvordan Huawei har fått til dette skal vi ikke spekulere i, men vi håper andre mobilprodusenter tar etter - både hva batteristørrelse og ytelse gjelder.

Vanligvis når vi skriver tester av mobiltelefoner så pleier vi å nevne apparatets mindre gode sider før vi går over til de eventuelle fordelene med de ulike modellene. I dette tilfellet så går vi rett på det som begeistrer. Dette fordi det er så mye å like ved Mate 9 Pro og så lite å sette fingeren på.

Huawei har på bare et par år blitt verdensledere når det gjelder å gi deg mye telefon for pengene. Fram til nå har selskapet operert i en prisklasse som best kan kalles overkommelig, altså mellomklassemobiler til en sympatisk pris. Med Mate 9 Pro har de gitt seg smartmobilenes champions league i vold og både overrasker og gleder stort.

Kommer med Nougat

Er du en av de mange som har gått til innkjøp av en ny Samsung-mobil og irritert deg over både de mange forhåndsinstallerte appene, samt det noe glorete Touch Wiz - skallet som kludrer til Googles spartanske Android-system? Med Mate 9 Pro slipper du alt dette. Mobilen er befriende fattig på tredjeparts bloatware og menysystemet i sin helhet har fått en helt ny design som er annerledes enn på P9 og Honor 8 -modellene fra i fjor.

Mate 9 Pro kommer selvsagt ( om du er kjent med Huawei fra før vel og merke, nytt om dette er din første modell ) med Huaweis egen EMUI-grensesnitt som ligger over OS-versjon 7.0 (Nougat). Men selv om du velger å ikke bruke en tredjeparts launcher som Google Now eller Nova Launcher ( forstsatt verdens mest populære tredjeparts Android-launcher ), så burde ikke EMUI by på særlig problemer. Grensesnittet føles aldri å være i veien for de funksjonene du virkelig har behov for rask tilgang til og det er på alle måter langt mer intuitivt å bruke enn f.eks. Samsungs Touch Wiz ( selv om Samsung har forbedret dette på alle tenkelig måter de siste par årene).

Lynrask

Med mindre du går for en Google Pixel så regner vi med at dette er det nærmeste en «ren» Android-opplevelse du kan få. Om den er raskere enn Googles egen smartmobil skal vi ikke si ( denne har vi ikke fått fingrene i ennå), men det er uten sammenligning den raskeste Android-telefonen vi noengang har testet. Alle funksjoner og apper responderer øyeblikkelig. Og telefonens kunstige intelligens varsler deg hele tiden om du har noen ubrukte programmer som ligger åpne og bruker unødvendig minne eller batteriresurse. I mange tilfeller så opplevde vi at disse både optimaliserte seg og avsluttet seg selv.

En funksjon vi likte spesielt godt var at du kan be telefonen skru seg av om natten, og på igjen om morgenen. Og om du bruker vekkeruret vil telefonen automatisk skru seg på om du skulle glemme å programmere oppstart igjen.

Mange kjøper smartmobil i dag basert på ytelse på lyd og bilde. Også her får Mate 9 Pro skyhøyt. Mobilen har en stereohøytaler i forkant som byr på den beste lyden fra en smartmobil så langt. Ikke minst hva volum angår. Også ved bruk av headset så er lyden fra Mate 9 Pro helt på høyde med lyden fra en Sony XZ ( fjorårets beste på lyd etter vår mening ).

Avansert kamera

Men det er selvsagt kameraene som er det store salgsargumentet her. Huawei har gått i partnerskap med Leica for Mate 9 Pro og resultatet er et dual-linsesystem som er lignende med det du finner på en iPhone 7. Den ene sensoren fanger opp 12 megapiksel RGB-data mens den andre filmer 20 megapiksel monokrome bilder ( altså sort / hvitt ).

Bildene som ble tatt med Mate 9 Pro var uten unntak skarpe, men i mange tilfeller overeksponerte. Dette er selvsagt en helt subjektiv oppfatning, men jeg mener at bildene som ble tatt med testtelefonene Galaxy S7 Edge og iPhone 6S ved to tidligere tester viste klarere farger enn Mate 9 Pro. Dette er flisespikkeri og en subjektiv preferanse på en mobil som byr på det ypperste innen mobil kamerateknologi, men det som Huawei selv mener er mobilens mest fremtredende og avanserte funksjon, er altså den som undertegnede ikke ble helt overbevist av.

Når det er sagt bør det også nevnes at Mate 9 Pro har en kamerafunksjon som lar deg stille hvor uskarpt du vil ha valgte deler av et bilde før du knipser. Du kan også dra en slider på skjermen for å velge hvor stor del av bakgrunnen du vil ha ufokusert. Til sammenligning så gir Samsung All Focus Tool deg kun muligheten til gjøre dette etter at bildet er tatt. Og iPhone gir deg muligheten til å modifisere graden av intensitet i det hele tatt.

Om du fortsatt er usikker på hva vi egentlig mener om Huawei Mate 9 Pro så kommer vår endelige anbefaling her:

Enn så lenge Googel Pixel ikke er offisielt lansert i Norge så finnes det tre smartmobiler helt i toppsjiktet. Disse er iPhone 7, Samsung Galaxy S7 og Huawei Mate 9 Pro. Hadde vi fått velge fritt blant disse tre så ville vårt valg ha vært sistnevnte.