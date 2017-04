Fra trege knapper til magisk glass

Saken oppdateres.

Med Galaxy S8 har Samsung tatt enda et skritt nærmere det som mange anser som smarttelefonens hellige gral - nemlig en telefon som består kun av en eneste stor skjerm. Nå er det ikke mange milimeter om å gjøre før vi er der, for i følge de siste ryktene så er den kommende iPhone 8 nettopp dette - en eneste stor skjerm.

Les også: Kinesiske gull

Les også: Endelig en innertier fra Sony

Men veien til hvor vi befinner oss i dag har vært lang og delvis svingete. For bare ti år siden var smarttelefoner klumpete dingser som var utstyrt med svingbare skjermer, flere knapper enn hva NASA bruker når de sender opp raketter og med et grensesnitt som var forbeholdt kun de mest spesialiserte brukerne. I dag kan hvem som helst fiske en smarttelefon opp fra lomma og kommunisere med hele kloden i løpet av få sekunder. Vi tar en titt på historien fra den aller første smarttelefonen og fram til dagens interaktive skjermer. For det som var som science fiction å regne for bare noen år siden er i dag gammelt nytt.

In the beginning...

Har du noengang tenkt på at det du og millioner av mennesker verden over tar for gitt, nemlig å gå rundt med en avansert datamaskin i bukselommen, var for bare ti år siden noe du bare så i sci-fi -filmer og bøker?

Har du noengang tenkt på at det som for bare ni år siden framsto som en teknologisk mirakel du nesten ikke kunne tro eksisterte, i dag er noe du tenker på som gammelt, utdatert og håpløst tregt?

Eller har du noengang tenkt på i hvilken svimlende hastighet den smarttelefonen du i dag bygger store deler av livet ditt rundt har utviklet og forbedret seg?

Om svaret er nei på alle tre spørsmålene sett deg godt til rett og bli med på en visuell rundreise som tar deg ti år tilbake i tid og fram til dagen i dag. Dette er historien om smartelefonen.

2003

En gang i ura-tiden f.s. ( før smarttelefonen) fantes en pussig liten dings som het Nokia N-Gage. Ikke en smarttelefon slik vi kjenner det i dag, men en multimedia-mobil som spesialiserte seg på spill. Dette var året før Nintendo lanserte sin populære Nintendo DS-konsoll som skulle selge millioner av enheter verden over. Nokia var definitivt inne på noe her og var på mange måter forut for sin tid. N-Gage ble drevet av operativsystemet Symbian Series 60. Et OS som på ingen måte var optimalt for å spille spill.

Det hjalp heller ikke særlig mye at skjermen på N-Gage var vertikalstilt. Noe som enhver som hadde tilbragt en time eller to foran en PC-skjerm eller en Playstation kunne fortelle deg var mindre heldig. Nokia fkk stor medieoppmerksomhet med sin N-Gage, men salget var heller labert. Og da Nintendo lanserte sin DS året etter så forsvant N-Gage på historiens digitale søppelhaug. Men selve ideen bak N-Gage var noe som både Apple og Google skulle ta tak i flere år senere gjennom sine App Store og Google Play.

2007 - Januar

Med lanseringen av iPhone skrev Steve Jobs og Apple historie. Siden den dagen i januar 2007 skulle verden aldri se likedan ut igjen.

- Dette er en revolusjonerende og magisk liten dings, sa Jobs. - Og den er bokstavelig talt fem år foran alle andre mobiltelefoner på markedet.

Og Jobs fikk rett. Det tok fem år før alle andre klarte å ta igjen Apple på smarttelefonmarkedet.

2007 - November

Google annonserer sitt operativsystem Android for smarttelefoner. Men Google selv har ingen planer å lansere sin egen telefon. I stedet gir de det bort til alle mobilprodusenter som vil ha det. Og ikke nok med det. Alle kan også forandre det og modifisere det etter eget ønske. Som standard så bruker Android Google-tjenester som søk og Gmail.

2008 - Juli

Apple lanserer App Store. En butikk som lar iPhone-eiere kjøpe og laste ned apper, spill og annen programvare direkte til mobilen.

2008 - November

Den første Android-telefonen, HTC Dream (også under navnet T-Mobile G1) lanseres. Den har et uttrekkbart tastatur og en begrenset berøringssensitiv skjerm.

2008 - Desember

Microsoft gravlegger Windows Mobile på grunn av hard konkurranse fra Apple og Android. Inn kommer Windows Phone - et helt nytt mobil-OS basert på Windows 8.

2010 Januar og juni

I januar lanserte Apple sin iPad, sitt første nettbrett og en øyeblikkelig mega-suksess. Seks måneder etter i juni kom iPhone 4, Apples første iPhone i et helt nytt design. Steve Jobs kalte telefonen den tynneste mobilen i verden og den første Apple-telefonen med et frontkamera. iPhone 4 var den Apple-modellen som var lengst i salg. iPhone 4 var å få kjøpt helt fram til tidlig 2014.

2010

En rekke Android-telefoner fra produsenter som HTC, Samsung, LG og Sony kom på markedet. Mot slutten av året så fantes det hele tre forskjellige versjoner av Android-OS å få kjøpt avhengig av produsenten. Disse var Android Eclair, Froyo og Gingerbread.

2010 - September

Samsung lanserer sitt første nettbrett - Galaxy Tab.

2011 - Februar

Nokia annonserer at de fra nå av vil bruke Microsofts Windows Phone -OS i alle framtidige smartelefoner.

2011 - April

Apple blir verdens største smartmobil-produsent. Globalt så omsetter iPhone for 18.6 millioner dollar. Samsung havner på andre plass med sine 17.5 milloner. Samtidig så saksøker Apple Samsung for å ha «stjålet» patenter fra selskapet.

2011 - Juli

Android tar 43% av det totale smarttelefon-markedet.

2011 - Oktober

Samsung blir verdens største mobilprodusent og Nokia lanserer sin Lumia 800, selskapets første Windows Phone. Samme måned dør Apples grunnlegger Steve Jobs og Tim Cook tar over styringen av selskapet.

2012 - Mars

Google lanserer Google Play etter samme model som App Store.

2013 - Mars

Samsung lanserer Galaxy S4 og blir selskapets største suksess noensinne. I løpet av de første seks månedene mobilen var i salg så solgte Samsung svimlende 40 millioner av enheten.

2014 - September

Apple lanserer iPhone 6 og iPhone 6 Plus. Telefonene har et helt nytt design og Plus-modellen er den største mobilen Apple har produsert. Begge modellene blir en suksess.

2016 - April

Den kinesiske mobilfabrikanten Huawei ( uttales "wa-vei") lanserer sin P9 -modell. I løpet av svært kort tid tar selskapet store deler av markedet i Asia og Europa. Syv måneder senere kommer Huawei Mate 9 Pro som er selskapets første flaggskiptelefon, et produkt som måler styrke med de to største, nemlig Apples iPhone 7 og Samsung Galaxy S7. Forskjellen? Huawei er like god, men langt billigere i pris for forbrukerne.

2016 - Mai

Microsoft «skalerer ned» Windows Phone. I praksise så betød dette at Microsoft hadde gitt opp Windows Phone for vanlige forbrukere. I 2015 kuttet mobilavdelingen til Microsoft 7800 stillinger og i år meldte The Verge at ytterligere 1850 mått gå. Windows har siden starten av Windows Phone i 2008 slitt med å skaffe seg markedsandeler. Selskapet måtte også tåle sterk ( og til dels rettferdig) kritikk av utvalget og kvaliteten på apper til telefonen. Butikken var full av useriøse aktører, simple kopier av iPhone -og Android -apper og manglet essensielle programmer som Snapchat, Instagram og Tinder. Apper som YouTube og LinkedIn på sin side hadde offisielle apper, men ble ikke oppdatert eller var i beta-versjoner.

2016 - Oktober

Google lanserer sin Google Pixel. Den første telefonen som er designet og laget av selskapet selv. Google Pixel skal konkurrere med iPhone 7 og Galaxy S7 og er har i følge Google selv en «revolusjonerende» kunstig intelligens i form av Google Assistant og batteriet kan lades på bare 15 minutter.

2017 - April

For noen dager siden lanserte Samsung sin Galaxy S8 og S8 Plus. To smarttelefoner som allerede har blitt kåret til tidenes beste av ren rekke prestisjetunge magasiner. Årsaken er som vi nevnte tidligere i denne saken: skjermen. For med Galaxy S8 så har Samsung tatt en stort skritt nærmere den framtidsvisjonen som ble presentert for noen år tilbake - at hele telefonen er en eneste stor berøringssensitiv skjerm. Galaxy S8 har riktignok noen milimeter med «statisk matriale» på framsiden. To små striper øverst og nederst på telefonen som ikke regnes som en del av skjermen. Tør vi tippe at neste års Galaxy-modell blir en eneste stor berøringskjerm? Og i så fall vil Apple med sin kommende iPhone 8 komme Samsung i forkjøpet?