Dette suger!

Saken oppdateres.

Fra og med 1. september i år er det nye regler for støvsugere som gjelder. Dette kommer på bakgrunn av at EU kommer med en rekke nye krav til energikrevende produkter som for eksempel lyspærer, kaffetraktere, varmtvannstanker og en rekke produkter innen hjemmelektronikkategorien. Men først og fremst er det støvsugere som få merke disse nye kravene mest.

Mindre støy, bedre oppsugingsevne

De nye EU-kravene innbefatter en rekke tekniske detaljer, men det som er den største forandringen er skjerping av krav til oppsugingsevne, støy og motorstørrelse.

Fra og med 1. september skal støvsugere som selges i butikker og på nett både rengjøre godt i tillegg til å bruke minimalt med strøm. Nå skal støvsugere merkes met et nytt minimumskrav om evnene til å få med seg støv, hvor strømknipne de er, utslipp av partikler og forventet levetid til motor og slange.

Flere detaljer om de nye kravene finner du på hjemmesiden til Norges Vassdrags -og Energidirektorat her.

Ikke mer enn 900 watt

Tidligere var gjennomsnittsforbruket på en støvsuger 1800 watt. Den ble senere senket til 1600 watt. Fra og med september blir grensen senket ytterligere til 900 watt.

De nye kravene gjelder for «vanlige» husstøvsugere og ikke for robotstøvsugere, sentralstøvsugere, våtstøvsugere, batteridrevne støvsugere, utendørs støvsugere, håndholdte støvsugere, madrasstøvsugere og askestøvsugere.

Her er de ny EU-kravene:

- Støvsugere må være energimerket med en skala fra A til G, og fra 1. September 2017 med en skala fra A+++ til D.

- Støvgjenutslipp skal ikke være høyere enn 1 prosent.

- Lydnivå skal være høyere enn 80 desibel.

- Slangen får holdbarhetskrav tilsvarende fullt funksjonell etter 40.000 svingninger under press.

- Den operasjonell levetiden for motor skal være på minst 500 timers bruk.

- Årlig energiforbruk skal være lavere enn 43 kWh per år (ned fra 62 kWh i 2014).

- Motorytelsen skal være mindre enn 900 watt (ned fra 1600 watt i 2014).

- Støvopptak på tepper skal være større eller lik 0,75 (var 0,70 fra 2014). Kravene gjelder ikke for støvsugere innrettet mot harde gulv.

- Støvopptak for harde gulv skal være større eller lik 0,98 (var 0,95 fra 2014). Kravene gjelder ikke støvsugere for tepper.