Avslører Iphone 8 den 12. september

Saken oppdateres.

Den 12. september er det juleaften og fødselsdag på en og samme gang for millioner av Apple-fans. Da skal nemlig årets iPhone avsløres, skriver The Verge. En mobiltelefon som har fått ryktemølla til å gå varm helt siden tidlig i vår. Det er nemlig ventet at Apple vil gjøre store forandringer på sine bestselger.

I tillegg til både pris og lanseringsdato for iPhone 8 (som forventes å bli allerede 22. september), så vil også Cupertino-selskapet vise fram nye iPhone 7s, iPhone 7s Plus og Apple TV 5 med støtte for 4K og HDR.

Samtidig vil utviklerversjonene av iOS 11, MacOS High Sierra, WatchOS4 og tvOS 11 kunne lastes ned. Forbrukerversjonene av disse operativsystemene er forventet å bli gjort tilgjengelig for alle bare dager senere.

Apple-jippoet vil finne sted på det nyte «Steve Jobs Theatre» på Apples nye campus i California.