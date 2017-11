Slik får du raskt isfri frontrute

Få steder i verden gjør seg bedre på bilder enn Santorini. Men det ulmer under overflaten

Saken oppdateres.

Vinteren er her, og for noen har kanskje overgangen fra mild høst til frostmorgener blitt litt for brå. Flere trøndere endte opp med bot eller inndratt førerkort i dag fordi de ikke hadde skrapet frontruta godt nok før de begynte kjøreturen.

- Smør på frontruta

Hvis du skal ha ruta isfri og har dårlig tid om morgenen, er det noen gode råd å hente.

- Skal det gå fort, kan man bruke en de-icer. Det koster litt, men er drøyt i bruk. Smør det på frontruta om morgenen, så forsvinner isen fort, råder Christoffer Grande som driver G-tec bilpleie i Trondheim.

- Få på varmen fort, og begynn å skrape. Skaff en god skrape, men husk å bare bruk denne på glasset, ikke på lakk, råder han.

- Bruk mikrofiberklut

Å bruke eddik blandet med vann er et annet råd for isfrie bilruter.

- Det går an, men blir dyrt i literspris i lengden, mener Grande.

- Du har også varmepledd eller folie som kan legges på ruta. Igjen er det viktig at den ikke legges på lakken, sier han.

Hvis man plages med is på innsiden av ruta, tyder det på at det ikke er helt tett.

- Det beste er å ha en mikrofiberklut til å tørke av. Det er mye elektronikk i dørene, så man bør unngå at vann renner nedover, sier han.

Et annet kuriøst, men effektivt tips for å holde fuktnivået i bilen nede: kattesand.

- Under setet kan du sette en eske med kattesand, eller legge en sokk fylt med kattesand. Sanden vil trekke til seg fuktigheten. Sokken blir våt etterhvert og må vris opp, sier Grande.

