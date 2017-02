Franskmann et hundehode foran i Femundløpet

Saken oppdateres.

I formiddag la 34 hundekjørere, med 12 hunder hver i spannet, ut på det 600 kilometer lange Femundløpet (F600).

I tillegg til dem, startet 15 unge kjørere mellom 15 og 18 år i juniorklassen (Fjr). Disse skal kjøre 200 kilometer og de har 6 hunder i spannet.

Akkurat nå (i 21-tiden fredag kveld) legger ytterligere 76 kjørere ut i 400 kilometers-løypa med hvert sitt spann på 8 hunder (F400).

Start og målgang i Røros sentrum

Hvert år arrangeres Femundløpet med start og mål i Kjerkgata i Røros sentrum. Det lengste hundekjørerløpet på 600 kilometer har fått NM-status. Det vil si at her kåres Norges beste hundekjører på langdistanse. Også juniorene skal konkurrere om plasseringer i norgesmesterskapet under Femundløpet 2017.

- Langdistansekjørerne startet i ellevetiden i formiddag. Det var masse folk på begge sider av gata og topp stemning, sier en entusiastisk rennleder Roger Leegaard.

Han forteller at det er enda flere mennesker som heier kjørerne i 400-kilometersklassen frem i kveld.

- Det er tjukt av folk i sentrum, helt opp til Malmplassen! Speakerne våre gjør en kjempejobb med å holde stemningen i taket, sier rennlederen.

Hviler i Tufsingdalen

Kjørerne på F600 har fredag kveld kommet inn til sjekkpunkt i Tufsingdalen. De tar alle ut minst fire timers obligatorisk hvile her. Ved start på Røros gikk kjørerne ut med to minutters mellomrom. Når de går ut fra Tufsigdalen utlignes tidene, slik at det blir «jaktstart» ut fra sjekkpunktet. Alle kjørere må ta ut tre obligatoriske hviler i løpet av den totale distansen. En firetimers-, i Tufsingdalen, og to åttetimershviler deretter. Den siste obligatoriske hvilen må tas ut på sjekkpunkt i Tolga, som er det siste 68 kilometer før målgang.

Den kjappeste kjøreren til nå, har vært franske Jean-Luc Pontier. Han kjørte på 5 timer og 40 minutter på første distanse.

- Franskmannen er en outsider som har kjørt meget bra i år, sier rennleder, Roger Leegaard.

- Pontier vant Synnfjell på Torpa tidligere år og er en av de store favorittene.

Det var Thomas Wærner som kom først inn til første sjekkpunkt. Han brukte 5 timer og 52 minutter på den første 90 kilometer lange distansen. Wærner vant Finnmarksløpet i 2013 og deltok i Iditarod i Alaska for to år siden, hvor han tok en 17. plass og ble årets nykommer.

Lite skiller kjørerne

De andre kjørerne kom tett etter Wærner inn til første sjekkpunkt. Svensken, Petter Karlsson, vant Finnmarksløpet i fjor og kom inn rett etter førstemann. Roar Kilvang kom inn som nummer tre. Han vant Femundløpet, i 400-kilometersklassen, for tre år tilbake. Deretter kom Hans-Petter Haugen, som også er en rutinert kjører.

De påløpende kjørerne er blant andre Tor Martinsen som representerer Femunden Trekkhundklubb. Inger Marie Haaland har vunnet Finnmarksløpet (1000 kilometer) to ganger og sikret seg en andreplass under Femundløpet tidligere. Ralph Johannesen kom inn samtidig med henne. Han har en seier i Finnmarksløpet og en seier i Femundløpet. Begge disse kan også sies å ha favorittstempel.

Det er tett mellom kjørerne og ikke mulig å si noe enda om den reelle konkurransesituasjonen mellom dem.

- Vær og føre er nesten litt for godt

Det er omkring 15 minusgrader og lett skydekke på Røros i kveld.

- Det er nesten litt for ideelle forhold, sier rennlederen. Tidligere i uken har det vært kaldere, men temperaturen fredag kveld er perfekt for hundekjøring.

- Dette er midt i smørøyet for hundene, som trives meget godt med minusgradene. Blir det ned i 25 grader er det litt verre, men likevel ok for hundene, sier Roger Leegaard.

Han skryter av gode og faste spor.

- Det går nesten litt for fort! Og det kan selvsagt straffe seg, derfrom kjørerne går for hardt ut.

Ellers er løypene lagt noe om, slik at første distansen i år er 90 kilometer, mot tidligere 72. Løypa går i terrenget fremfor på Femunden som er islagt og ikke til å kjøre på akkurat nå.

- Slik vi ser det, har dette lite å si. Kjørerne får vakkert terreng i fjellnatur. Og garantert en en flott tur, avslutter Roger Leegaard.