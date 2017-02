New Articles

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter tirsdag klokken 17.30 at bergingsbil er på veg etter at kjettinger røyk på et vogntog.

Kjøretøyet står nå fast i en bakke vest for Mosvik på Fylkesvei 755.

- Det er svært glatt på strekningen Mosvik-Leksvik, melder politiet.

Politiet er på stedet, og dirigerer trafikken.