Rekordår for Rema i Danmark

Saken oppdateres.

Det ser ut til å være «dejlig» å være Rema i Danmark. Aldri før har dagligvarekjeden solgt mer i sine danske butikker som i 2016, skriver danske Berlingske Business .

Omsetningen for i fjor vokste med 940 millioner kroner fra 2015 og endte på 12,3 milliarder kroner. En økning på formidable 8,2 prosent. Tallene for den norske delen av det Reitan-eide selskapet er foreløpig ikke kjent. Tall fra ulike aktører i den norske dagligvarebransjen, tyder imidlertid på at Rema har hatt betydelig lavere vekst enn søsterselskapet i sør .

Les også: Coop og Norgesgruppen drar ifra Rema og Bunnpris

Nest størst

Ifølge Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark, tok kjeden 0,8 prosent markedsandel i Danmark i fjor og har nå 11,9 prosent som gjør kjeden til Danmarks nest største etter Dansk Supermarked Groups Netto.

Rema 1000 etablerte seg i Danmark i 1994. I dag har kjeden 87 butikker og regner med å passere 300 utsalg i år.

- Vi åpner butikker hvor vi kan fortløpende. For oss er det viktig at den enkelte butikk gir mening for kundene, for kjøpmannen og for vår organisasjon. Målet er å bli landets største lavpriskjede målt i omsetning, sier Burkal til Berlingske Business.

Les også: Prisblinde tross priskrig

- Muskler og ressurser

Ifølge den danske avisen har Rema-toppsjef Ole Robert Reitan gitt sin danske leder frie hender og full støtte fra Reitangruppen.

- Vi skal åpne så mange butikker som mulig. Vi har et mål om 400 butikker, men det kan hende vi ender opp med flere. Rema 1000 har ambisjoner og en sterk vilje til vekst. Vi har muskler og ressurser til å etablere butikker der vi vil, sier Burkal.

Les også: Denne Rema-appen kan bli det neste