Arrangerer fakkeltog for kvinnen som døde etter kveling

Saken oppdateres.

–Jeg kjenner på at det har vært så lite snakk om hva som egentlig har skjedd. Derfor vil jeg hive meg rundt og arrangere noe. Og nå som det er kvinnedag på onsdag tenker jeg det passer bra med et fakkeltog for å markere nulltoleranse mot vold mot kvinner, sier Laila Merethe Inderberg fra Levanger til Innherred .

Inderberg klarte ikke la være å reagere da hun leste nyhetene om den 20 år gamle afrikanske kvinnen som ble kritisk skadd etter hun ble utsatt for vold av ektemannen i Levanger, og fredag døde av skadene. Søndag ettermiddag oppdaterte Inderberg Facebook-statusen sin:

«Æ syns vi i Levanger ska gå i fakkeltog for ho på 20 år fra Eritrea som vart drept den her uka, her på Levanger. For eksempel på onsdag, 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Vold mot kvinner ska vi ikke godta - uansett kor vi kjæm fra. Kæm bli med?»

Vil minnes

Med fakkeltoget ønsker Inderberg å minnes den drepte kvinnen, og samtidig minne oss selv på at det skjer mye innenfor husets fire vegger.

–Jeg vil at vi skal bruke dette til å opplyse og til å ta kontakt med hjelpeinstanser. Eller bare våkne opp og se hva man er utsatt for selv noen ganger, også, sier Inderberg til Innherred.

