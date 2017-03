Foreldre reagerer på at barn ble holdt igjen på skolen etter bombetrussel

Saken oppdateres.

Skolen fortsatte driften som vanlig etter bombetrusselen mot barneskolen klokka 9.24.

Helge Bonesmo er far til to barn ved Charlottenlund ungdomsskole, og reagerer på at barna ikke ble evakuert etter bombetrusselen.

Charlottenlund barneskole og ungdomsskole ligger svært tett. Det er barneskolen som har mottatt bombetrusselen.

- Jeg synes dette er et høyt spill med livet til små barn. På en flyplass blir det jo evakuert med en gang noen nevner ordet bombe, sier Bonesmo til Adresseavisen.

- Sjokkert og redd

Han viser til at de andre skolene i Norge som mottok bombetrusler, ble evakuert.

Faren fikk melding via Meldeboka, men hadde først rukket å lese om saken via media.

- Jeg ble sjokkert, og veldig redd. Det skal forundre meg hvis det ikke blir reaksjoner fra foreldre på dette, mener Bonesmo.

- Familien har bodd ett år i Canada, og der ble alle ved skolen drillet på slike situasjoner, forteller Bonesmo.

Hentet ungene

Han får støtte fra en annen forelder:

- Enkelte lærere skal ha forlatt skolen, mens ungene har fått beskjed om at de får fravær hvis de drar hjem. Det er rart at Charlottenlund har en annen praksis enn de andre skolene i landet, sier Hege Fjeldseth.

Hun har to døtre som går på skolen. Begge er hentet hjem.

- Ungene har fått beskjed om å bli på skolen. Det er bekymringsfullt om det skulle skje noe. Her er det tatt en beslutning jeg mener foreldrene skulle vært med på å ta. De burde lagt de samme retningslinjene til grunn i hele landet. Det er en håpløs situasjon. At elevene får fravær er helt utrolig, sier Fjeldseth.

- Ingen vil få ført fravær

Rektor ved Charlottenlund ungdomsskole avkrefter at elever som dro hjem vil få ført fravær.

- Det har også kommet meg for øret at det skal ha blitt sagt at elever som dro hjem vil få ført fravær. Det vil ikke skje. Dersom det er blitt sagt, vil vi håndtere det i ettertid. At lærere dro hjem medfører ikke riktighet. Det kan hende at noen lærere forlot skolen, men da er det i såfall fordi de var ferdige med arbeidsdagen, sier rektor Bjørn Ivar Midjo.

Sendte ut melding

Han presiserer at det ikke var ungdomsskolen som mottok bombetrusselen.

- Jeg sendte ut en digital melding så fort som mulig om at det var barneskolen og ikke ungdomsskolen som hadde mottatt meldingen. Der varslet jeg også om at det var tett kontakt med politiet for å håndtere situasjonen på best mulig måte, sier Midjo.

- Er skolen godt nok forberedt på slike situasjoner?

- Et godt spørsmål. Vi var i kontakt med barneskolen og de hadde igjen god kontakt med politiet. Vi er avhengig av at tilliten til politiet som har kompetansen er til stede, sier Midjo.

Valgte å ikke evakuere

Politiet, helsevesen og brannvesen rykket ut til stedet etter bombetrusselen onsdag formiddag, men skolen ble ikke evakuert.

- På grunnlag av det helhetsbildet som dannet seg i etterforskningen, den innringte trusselens natur og den kunnskapen vi sitter med ble det valgt å ikke evakuere skolen. Vi anbefaler alle å følge politiets råd og å forholde seg som normalt, skriver politiet i en pressemelding klokka 11.54.

- Det ble iverksatt etterforskning og etterretning for å vurdere trusselen. Dette har ført til at vi ikke iverksatte evakuering av skolen, sier innsatsleder Jomar Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt.

- Kan du si noe om meldingen som kom til skolen?

- Jeg ønsker ikke å kommentere det. Men vi har vurdert meldingen som kom inn til Charlottenlund barneskole slik at det endte opp med å ikke evakuere, sier Sjøhagen.

Trøndelag politidistrikt har også hatt kommunikasjon med andre politidistrikt i Norge om bombetruslene som ble ringt inn til flere norske barneskoler , og Sjøhagen opplyser at dette var en del av vurderingsgrunnlaget.