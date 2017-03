Dette lysfenomenet er uvanlig sterkt i år

Saken oppdateres.

- Lyset er skarpt og dukker opp i 18-tiden. Fra Jakobsli ser vi det over Gråkallen og så går det ut over Fosenfjellene og forsvinner til slutt som en liten lysprikk. Det er et skarpt lys. Blankt. Jeg har sett det i to uker nå, forteller Torbjørn Berger.

Birger Andresen som er leder i Trondheim astronomiske forening har svaret:

- Det er planeten Venus. Den går i bane rundt sola. Det er flere år mellom hver gang den er så klar som nå, men den er synlig på himmelen sånn cirka en gang i året. Du kan se den på kveldshimmelen, men også om morgenen, forteller Andresen.

Han sier også at du oppe til venstre for Venus kan se Mars. Den er rødaktig.

- Og på morgenkvisten - noe lavere - kan du se Jupiter som også er veldig klar. Venus vil nærmer seg sola og til slutt komme mellom jordkloden og sola. Det tar ennå en måneds tid før vi ikke kan se den mer, sier Andresen.

