Rømme lanseres i Danmark

Den danske avisa Politiken melder at rømmen har kommet til Danmark. Det for nordmenn så velkjente meieriproduktet lanseres av Thise Mejeri som håper at rømmen vil bli en like stor suksses som islandske Skyr.

- Alle nordmenn har rømme på kjøkkenet. Den kan brukes til nesten alt: baking, sauser, supper og dipp sier kjøkkensjef på restaurant Naert i København, Sigurd Moe Bjørklund til politiken.no .

Rømme lages vanligvis av syrnet helmelk og fløte. Det danske meieriet lanserer to typer økologisk rømme. En lettrømme med 18 prosent fett, og en seterrømme med en fettprosent på 35.